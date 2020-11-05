В Адыгее зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса

Оперативный штаб Адыгеи 5 ноября сообщил еще об одном летальном случае, вызванном COVID-19

Напомним, 2 ноября в Адыгее умерли еще два пациента ковид-госпиталей. 5 ноября республиканский оперштаб сообщил, что в инфекционном госпитале зафиксировали новый летальный случай. Там скончался житель Майкопа. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19.

Таким образом, общее число летальных случаев от коронавируса в Адыгее возросло до 54 человек.