В Адыгее зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса

Адыгея

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Оперативный штаб Адыгеи 5 ноября сообщил еще об одном летальном случае, вызванном COVID-19

Напомним, 2 ноября в Адыгее умерли еще два пациента ковид-госпиталей. 5 ноября республиканский оперштаб сообщил, что в инфекционном госпитале зафиксировали новый летальный случай. Там скончался житель Майкопа. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19.

Таким образом, общее число летальных случаев от коронавируса в Адыгее возросло до 54 человек.

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Всего за время пандемии в Адыгее, по официальным данным, коронавирусом заболели 6 тыс. 169 человек. За последние сутки в регионе зарегистрировали 71 новый случай COVID-19.

Всего в госпиталях и на амбулаторном лечении находится 1 тыс. 186 человек. За все время из больниц с выздоровлением выписали 4 тыс. 929 пациентов (+62 за сутки).

Как писали Юга.ру, в трех ковид-госпиталях Адыгеи работают 732 медика. В республике сформирован резерв из работников государственных и частных медицинских организаций, студентов старших курсов и ординаторов для лечения больных COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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