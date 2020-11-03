Адыгея дополнительно получит 50 млн рублей на выплаты медикам

Правительство РФ выделило Адыгее 50 млн рублей на поддержку медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом

Средства выделят из Резервного фонда Правительства России. Напомним, в конце октября при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника регион получил около 103 млн рублей на борьбу с COVID-19.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что из нового транша на поддержку медработников 30 млн рублей пойдут на обеспечение стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам Адыгеи, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи людям, у которых выявили коронавирус.

Около 18,4 млн рублей направили на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам, работающим с больными COVID-19 и лицами из групп риска.

«С наступлением осени спрогнозированная экспертами «вторая волна» распространения коронавируса поставила перед нами новые вызовы. В Адыгее, как и во всей стране, усиливаются меры профилактики: мы продолжаем наращивать резерв койко-мест, медикаментов и средств защиты. При этом значительно увеличилась нагрузка на медиков, и в этот период им особенно нужна поддержка», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

По данным минздрава региона, сейчас в трех госпиталях работают 732 человека. Сформирован резерв из числа работников государственных и частных медицинских организаций, студентов старших курсов и ординаторов к оказанию медпомощи пациентам с заболеваниями, вызванными COVID-19.