«Локомотив-Кубань» обыграл «Антверп Джайантс», второй раз за сезон набрав 114 очков

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 4 ноября на выезде встретился с «Антверп Джайантс»

Матч 6-го тура группового этапа Еврокубка состоялся в Бельгии и завершился со счетом 91:114 (22:35, 17:36, 23:24, 32:19). Столько же очков «Локомотив» набрал 25 октября в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».

Лидером еврокубкового поединка в составе красно-зеленых стал Алан Уильямс, на счету которого 27 очков и 17 подборов. Еще 22 очка набрал Уилл Каммингс.

У хозяев также по 22 очка принесли своей команде Ибраима Фалл Файе и Кеннет Смит.