«Локомотив-Кубань» обыграл «Антверп Джайантс», второй раз за сезон набрав 114 очков

Краснодарский край, В мире

Распечатать

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 4 ноября на выезде встретился с «Антверп Джайантс»

Матч 6-го тура группового этапа Еврокубка состоялся в Бельгии и завершился со счетом 91:114 (22:35, 17:36, 23:24, 32:19). Столько же очков «Локомотив» набрал 25 октября в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».

Лидером еврокубкового поединка в составе красно-зеленых стал Алан Уильямс, на счету которого 27 очков и 17 подборов. Еще 22 очка набрал Уилл Каммингс.

У хозяев также по 22 очка принесли своей команде Ибраима Фалл Файе и Кеннет Смит.

Напомним, на старте еврокубкового сезона-2020/21 «железнодорожники» дома также одержали победу над «Антверп Джайантс» (89:72), которые на данный момент оказались на последнем месте в группе C евротурнира, не одержав ни одной победы.

Читайте также:

После шести туров «Локо» с пятью победами и одним поражением занимает вторую строчку группы. Следующий матч команда Евгения Пашутина проведет 11 ноября в краснодарском «Баскет-холле» против лидера группы — итальянского «Виртуса».

Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
«Локомотив-Кубань» обыграл «Антверп Джайантс», второй раз за сезон набрав 114 очков
На Кубани погиб глава сельского поселения в перевернувшейся машине
К первым выходным ноября ветреная погода на Кубани сменится дождями
Жителям Славянского микрорайона Краснодара временно отключат воду
На Кавказе произошло пятое за неделю землетрясение

Лента новостей

Статьи

Знаете ли вы, какой сегодня праздник? Тест для настоящих россиян

Статьи

Луковый суп

Миссис Уизли против Бриджет Джонс

Статьи

Сбросить лишнее

Опыт участия в спортивном онлайн‑марафоне

Реклама на портале