«Локомотив-Кубань» обыграл «Антверп Джайантс», второй раз за сезон набрав 114 очков
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 4 ноября на выезде встретился с «Антверп Джайантс»
Матч 6-го тура группового этапа Еврокубка состоялся в Бельгии и завершился со счетом 91:114 (22:35, 17:36, 23:24, 32:19). Столько же очков «Локомотив» набрал 25 октября в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».
Лидером еврокубкового поединка в составе красно-зеленых стал Алан Уильямс, на счету которого 27 очков и 17 подборов. Еще 22 очка набрал Уилл Каммингс.
У хозяев также по 22 очка принесли своей команде Ибраима Фалл Файе и Кеннет Смит.
Напомним, на старте еврокубкового сезона-2020/21 «железнодорожники» дома также одержали победу над «Антверп Джайантс» (89:72), которые на данный момент оказались на последнем месте в группе C евротурнира, не одержав ни одной победы.
После шести туров «Локо» с пятью победами и одним поражением занимает вторую строчку группы. Следующий матч команда Евгения Пашутина проведет 11 ноября в краснодарском «Баскет-холле» против лидера группы — итальянского «Виртуса».
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