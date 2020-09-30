«Локомотив-Кубань» одержал победу в первом еврокубковом матче сезона

Краснодарский край

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ПБК «Локомотив-Кубань» 30 сентября дома встретился с «Антверп Джайантс» в матче Кубка Европы

Первая евокубковая игра сезона 2020/21 прошла в Краснодаре на стадионе «Баскет-холл» со счетом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).

Больше всего очков у «Локо» на счету Джордана Кроуфорда (21), еще по 17 и 19 очков набрали Уилл Каммингс и Алан Уильямс соответственно. У «Антверпа» лидером стал Кеннет Смит с 15 очками.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет в гостях у ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Для еврокубкового матча команда отправится в Италию 7 октября, где встретится с «Виртусом».

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Из-за коронавируса в «Баскет-Холле» работают два входа: центральный и тот, что находится справа от него. Выйти с арены можно через входную группу, расположенную справа от центрального входа, если вы находитесь внутри. Кроме того, на игру пускают только в маске и перчатках. Также болельщикам необходимо соблюдать дистанцию: рядом сидеть могут только родственники. На матч нельзя попасть, если температура тела превышает 37 °C.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»

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