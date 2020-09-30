«Локомотив-Кубань» одержал победу в первом еврокубковом матче сезона

Первая евокубковая игра сезона 2020/21 прошла в Краснодаре на стадионе «Баскет-холл» со счетом 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15).

Больше всего очков у «Локо» на счету Джордана Кроуфорда (21), еще по 17 и 19 очков набрали Уилл Каммингс и Алан Уильямс соответственно. У «Антверпа» лидером стал Кеннет Смит с 15 очками.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет в гостях у ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Для еврокубкового матча команда отправится в Италию 7 октября, где встретится с «Виртусом».