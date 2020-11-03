Глава Тбилисского района запустил в своем инстаграме конкурс #ВТбилисскойВкусно

Чтобы принять участие в конкурсе, пользователи соцсетей должны выложить в своем аккаунте фото или видео блюда, написать его рецепт, отметить страницу главы Тбилисского района и поставить хештег #вТбилисскойВкусно.

Евгений Ильин в конце октября опубликовал в своем инстаграме пост, в котором призвал жителей Тбилисского района делиться рецептами любимых блюд. Конкурс он назвал #ВТбилисскойВкусно.

Авторам публикаций, набравшим больше всего лайков и просмотров, Евгений Ильин пообещал «вкусные подарки».

«Самое главное — это хорошее настроение, которое мы подарим друг другу. А еще это хорошая возможность пополнить копилку рецептов к новогоднему застолью», — отметил глава муниципалитета.

Ранее Юга.ру писали о другом флешмобе, инициатором которого стал глава Тбилисского района. 25 марта Евгений Ильин предложил подписчикам выкладывать на своих страницах любимые стихи с хештегом #СтихиНаДом.