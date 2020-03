Глава Тбилисского района запустил флешмоб #СтихиНаДом

View this post on Instagram

Из-за карантина многие мероприятия переместились в интернет: музеи проводят виртуальные экскурсии, актеры и музыканты дают концерты в Сети, библиотеки проводят онлайн-туры.⁣ ⁣ ������Запускаю флешмоб #СтихиНаДом⁣ Делюсь с вами стихотворением нашего юного земляка Ивана Литосова, которое он написал еще в 10 классе.⁣ ⁣ ������Выбрал его не случайно, ведь главное событие 2020 года – 75-летие Великой Победы. Иван посвятил стихотворение «Бессмертный полк» своему прадеду, герою войны Литосову Вениамину Арсентьевичу.⁣ ⁣ ������Присоединяйтесь к флешмобу! Разместите на своей страничке своё любимое стихотворение с хештегом #СтихиНаДом⁣ ⁣ @kondratyevvi​ @bakhilin_gennady​ @glava_nkub​ @a_perepelin​ @viktoriyalapinakrd​ @kuban.23​ @gulkevichi_raion_shishikin​ @_m_simonyan_​ @mestnoe_samoypravlenie_kubani​ @kubsomol_org​ @kuban24.tv​ @kubnews​ @odm_tbilisskay​ @tbilisskoe_sp​ @sa_gai @superdama_pro​ @biblioteka_tbilisskaya @cevdtuz @mboy.school_5 @mbou.sosh7.tbl @mboysosh_1 @mboysosh_1 @mbuk_tbilisskij_rdk⁣ ⁣ ������Расскажите о флешмобе своим друзьям.⁣ ⁣ #главаТбилисскогорайона #75летПобеды⁣ ⁣