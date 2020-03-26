Глава Тбилисского района запустил флешмоб #СтихиНаДом

Краснодарский край

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25 марта глава Тбилисского района Евгений Ильин запустил в своем Instagram флешмоб #СтихиНаДом

Он записал видео, где рассказывает стих «Бессмертный полк», написанный юным жителем Тбилисского района Иваном Литосовым.

«Выбрал его не случайно, ведь главное событие 2020 года — 75-летие Победы. Иван посвятил стихотворение своему прадеду, герою войны Вениамину Арсентьевичу Литосову», — сообщил глава района.

Итоги-2019 в Тбилисском районе:

Иван Литосов написал стихотворение будучи учеником 10 класса школы №5 станицы Тбилисской. Сейчас он студент.

Ильин призвал подписчиков присоединиться к флешмобу и выкладывать на своих страницах любимые стихи с хештегом #СтихиНаДом.

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Из-за карантина многие мероприятия переместились в интернет: музеи проводят виртуальные экскурсии, актеры и музыканты дают концерты в Сети, библиотеки проводят онлайн-туры.⁣ ⁣ ������Запускаю флешмоб #СтихиНаДом⁣ Делюсь с вами стихотворением нашего юного земляка Ивана Литосова, которое он написал еще в 10 классе.⁣ ⁣ ������Выбрал его не случайно, ведь главное событие 2020 года – 75-летие Великой Победы. Иван посвятил стихотворение «Бессмертный полк» своему прадеду, герою войны Литосову Вениамину Арсентьевичу.⁣ ⁣ ������Присоединяйтесь к флешмобу! Разместите на своей страничке своё любимое стихотворение с хештегом #СтихиНаДом⁣ ⁣ @kondratyevvi​ @bakhilin_gennady​ @glava_nkub​ @a_perepelin​ @viktoriyalapinakrd​ @kuban.23​ @gulkevichi_raion_shishikin​ @_m_simonyan_​ @mestnoe_samoypravlenie_kubani​ @kubsomol_org​ @kuban24.tv​ @kubnews​ @odm_tbilisskay​ @tbilisskoe_sp​ @sa_gai @superdama_pro​ @biblioteka_tbilisskaya @cevdtuz @mboy.school_5 @mbou.sosh7.tbl @mboysosh_1 @mboysosh_1 @mbuk_tbilisskij_rdk⁣ ⁣ ������Расскажите о флешмобе своим друзьям.⁣ ⁣ #главаТбилисскогорайона #75летПобеды⁣ ⁣

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День Победы Тбилисский район

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