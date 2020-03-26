Глава Тбилисского района запустил флешмоб #СтихиНаДом
25 марта глава Тбилисского района Евгений Ильин запустил в своем Instagram флешмоб #СтихиНаДом
Он записал видео, где рассказывает стих «Бессмертный полк», написанный юным жителем Тбилисского района Иваном Литосовым.
«Выбрал его не случайно, ведь главное событие 2020 года — 75-летие Победы. Иван посвятил стихотворение своему прадеду, герою войны Вениамину Арсентьевичу Литосову», — сообщил глава района.
Итоги-2019 в Тбилисском районе:
Иван Литосов написал стихотворение будучи учеником 10 класса школы №5 станицы Тбилисской. Сейчас он студент.
Ильин призвал подписчиков присоединиться к флешмобу и выкладывать на своих страницах любимые стихи с хештегом #СтихиНаДом.
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Из-за карантина многие мероприятия переместились в интернет: музеи проводят виртуальные экскурсии, актеры и музыканты дают концерты в Сети, библиотеки проводят онлайн-туры. ������Запускаю флешмоб #СтихиНаДом Делюсь с вами стихотворением нашего юного земляка Ивана Литосова, которое он написал еще в 10 классе. ������Выбрал его не случайно, ведь главное событие 2020 года – 75-летие Великой Победы. Иван посвятил стихотворение «Бессмертный полк» своему прадеду, герою войны Литосову Вениамину Арсентьевичу. ������Присоединяйтесь к флешмобу! Разместите на своей страничке своё любимое стихотворение с хештегом #СтихиНаДом @kondratyevvi @bakhilin_gennady @glava_nkub @a_perepelin @viktoriyalapinakrd @kuban.23 @gulkevichi_raion_shishikin @_m_simonyan_ @mestnoe_samoypravlenie_kubani @kubsomol_org @kuban24.tv @kubnews @odm_tbilisskay @tbilisskoe_sp @sa_gai @superdama_pro @biblioteka_tbilisskaya @cevdtuz @mboy.school_5 @mbou.sosh7.tbl @mboysosh_1 @mboysosh_1 @mbuk_tbilisskij_rdk ������Расскажите о флешмобе своим друзьям. #главаТбилисскогорайона #75летПобеды
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