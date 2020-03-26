Глава Тбилисского района запустил флешмоб #СтихиНаДом

Ильин призвал подписчиков присоединиться к флешмобу и выкладывать на своих страницах любимые стихи с хештегом #СтихиНаДом.

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