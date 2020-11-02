В Адыгее пассажир ударил ножом водителя маршрутки за требование надеть маску

Адыгея

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Полиция Майкопа 2 ноября прокомментировала конфликт в маршрутном такси, в ходе которого пассажир ранил ножом водителя

Инцидент произошел 29 октября около 13:35. Как рассказали порталу Юга.ру очевидцы, конфликт начался после требования водителя к одному из пассажиров надеть маску. Мужчина отказался соблюдать масочный режим, после чего водитель остановил маршрутку и ждал, пока тот покинет общественный транспорт.

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«Пассажир встал и вышел из маршрутки, зашел со стороны водителя и дважды ударил ножом в левую руку, после чего спокойно ушел с места преступления. Первую помощь водителю оказала одна из пассажирок, которая по образованию ветеринар», — рассказал очевидец конфликта.

На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что пассажир через открытое окно нанес водителю ножевое ранение в предплечье, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

В пресс-службе МВД по Адыгее 2 ноября порталу Юга.ру подтвердили, что предварительной причиной конфликта стало требование водителя соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

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Сотрудники уголовного розыска и участковые полиции Майкопа устанавливают личность нападавшего. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов, опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства инцидента.

После изучения результатов судебно-медицинской экспертизы, сотрудники полиции квалифицируют противоправные действия мужчины и рассмотрят вопрос о принятии процессуального решения.

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