Семь человек с коронавирусом скончались на Кубани
31 октября власти Краснодарского края сообщили о смерти 421 человека с коронавирусом
Как писали Юга.ру, за последние сутки в регионе подтвердили коронавирус у 135 человек. Еще семь пациентов скончались, в краевом оперштабе рассказали подробнее об этих летальных исходах.
В Краснодаре умерли три пациента. Один из них, 65-летний местный житель, лежал с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией в СКИБ. У больного был хронический бронхит, его подключали к ИВЛ. Тест на коронавирус показал положительный результат.
Также в краевой клинической больнице № 2 лечили двух женщин с подтвержденным анализом на коронавирус. 61-летняя жительница Каневского района страдала сахарным диабетом, гипертонией и вторичной анемией. У 55-летней жительницы Краснодара был сахарный диабет и гипотиреоз.
В городскую инфекционную больницу № 2 в Сочи поступил 55-летний мужчина. У него ухудшилось самочувствие, местного жителя подключили к ИВЛ. У мужчины был сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность. В 2008 году ему пересадили почку, в 2017 году он перенес инфаркт.
В инфекционную больницу Армавира госпитализировали 70-летнюю пациентку с COVID-19. У нее была гипертония.
Еще два летальных случая произошли в Крымской ЦРБ. Туда поступили два жителя Анапы — 75-летняя женщина и 67-летний мужчина. Томография выявила у них двустороннюю пневмонию, анализ подтвердил наличие инфекции. У пациентов были сопутствующие диагнозы — гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность.
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