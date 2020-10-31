Семь человек с коронавирусом скончались на Кубани

Как писали Юга.ру, за последние сутки в регионе подтвердили коронавирус у 135 человек. Еще семь пациентов скончались, в краевом оперштабе рассказали подробнее об этих летальных исходах.

В Краснодаре умерли три пациента . Один из них, 65-летний местный житель, лежал с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией в СКИБ. У больного был хронический бронхит, его подключали к ИВЛ. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Также в краевой клинической больнице № 2 лечили двух женщин с подтвержденным анализом на коронавирус. 61-летняя жительница Каневского района страдала сахарным диабетом, гипертонией и вторичной анемией. У 55-летней жительницы Краснодара был сахарный диабет и гипотиреоз.