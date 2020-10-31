На Кубани выявили 135 новых случаев коронавируса
К 31 октября в Краснодарском крае зарегистрировали 17 тыс. 393 случая инфицирования COVID-19
В России за все время выявили 1 млн 618 тыс. 116 случаев коронавируса (+18 тыс. 140), сообщает федеральный штаб. Выздоровели 1 млн 215 тыс. 414 человек (+14 тыс. 854 за последние сутки). Было 27 тыс. 990 летальных случаев (+334), пишет RT.
В Краснодарском крае за последние сутки официально подтвердили COVID-19 у 135 человек. Всего в регионе было 17 тыс. 393 случая. Из них выздоровели 11 тыс. 684 человека (+61), 421 пациент умер (+7).
Краснодарский краевой оперштаб опубликовал 31 октября распределение новых случаев в крае:
- 45 — в Краснодаре;
- 17 — в Туапсинском районе;
- по 7 — в Абинском и Тихорецком районах;
- по 6 — в Сочи и Лабинском районе;
- по 5 — в Павловском районе;
- по 4 — в Армавире, Анапе и Геленджике, а также в Крыловском районе;
- по 3 — в Выселковском, Белореченском и Северском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Усть-Лабинском, Курганинском и Красноармейском районах;
- по 1 — в Ленинградском, Тимашевском, Крымском, Славянском, Успенском, Новокубанском, Мостовском, Новопокровском и Апшеронском районах.
В тяжелом состоянии находятся 44 человека, из них 40 — на ИВЛ, еще 4 — на ЭКМО, отметили в краевом минздраве.
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