На Кубани выявили 135 новых случаев коронавируса

В России за все время выявили 1 млн 618 тыс. 116 случаев коронавируса (+18 тыс. 140), сообщает федеральный штаб. Выздоровели 1 млн 215 тыс. 414 человек (+14 тыс. 854 за последние сутки). Было 27 тыс. 990 летальных случаев (+334), пишет RT.

В Краснодарском крае за последние сутки официально подтвердили COVID-19 у 135 человек. Всего в регионе было 17 тыс. 393 случая. Из них выздоровели 11 тыс. 684 человека (+61), 421 пациент умер (+7).