В Краснодаре из-за сорванных сроков замены лифтов оштрафовали главу фонда капремонта Кубани

Выяснилось, что НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заключил в июне и июле 2020 года дополнительные соглашения с подрядчиками о переносе сроков выполнения работ, нарушив жилищное законодательство.

«Предусмотренные законодательством основания для изменения порядка исполнения договоров по замене лифтового оборудования отсутствовали. Изменение сроков позволило подрядным организациям длительное время бездействовать без риска применения штрафов и санкций», — отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Против и.о. генерального директора фонда Михаила Лысенко прокуратура округа возбудила дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ (Изменение организатором условий договора при его заключении или исполнении, в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения). Дело рассмотрело УФАС РФ по Краснодарскому краю и постановило оштрафовать Лысенко на 20 тыс. рублей.

Против руководителей компаний-подрядчиков также возбудили дело, оно находится на рассмотрении.

Портал Юга.ру попросил пресс-службу НКО «Фонд капитального ремонта МКД» прокомментировать ситуацию. Там заявили, что допсоглашения о переносе сроков не противоречат федеральному закону и условиям договоров.

В фонде объяснили, что подрядчики не смогли вовремя заменить лифты, потому что из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что президент России Владимир Путин объявил о нерабочих днях с 27 марта по 8 мая [с учетом майских праздников, этот период продлился до 11 мая включительно, — Юга.ру], а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел с 31 марта карантин в регионе. В связи с этим летом было принято решение о переносе сроков выполнения работ.

Там также отметили, что постановление о привлечении Михаила Лысенко не вступило в законную силу, его хотят обжаловать в ФАС России. Если это не удастся сделать, штраф будет оплачен из личных средств главы фонда.

Кроме того, согласно договору, если подрядные организации просрочат исполнение обязательств, они будут обязаны оплатить НКО «Фонд капитального ремонта МКД» каждый день просрочки в размере 1/130 от подлежащей уплате суммы.