В Краснодаре на бульваре Метальникова откроют скейт-площадку

29 октября мэр Евгений Первышов посетил будущую зеленую зону на новом бульваре по улице им. Петра Метальникова

По его поручению там планирую установить скейт-площадку и территорию для занятий воркаутом, сообщили в пресс-службе компании ССК, которая вместе с еще двумя застройщиками занимается обустройством бульвара.

Первышов проконтролировал строительство сквера и работы по переносу лип с улицы Московской, где будут строить трамвайную линию. На бульвар пересадят 362 дерева. В таком количестве взрослые деревья в Краснодаре пересаживают впервые. Также на бульваре обустраивают систему автополива растений, устанавливают бордюры, бетонируют пешеходную зону.