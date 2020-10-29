В Краснодаре на бульваре Метальникова откроют скейт-площадку

Партнерский Краснодарский край

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29 октября мэр Евгений Первышов посетил будущую зеленую зону на новом бульваре по улице им. Петра Метальникова

По его поручению там планирую установить скейт-площадку и территорию для занятий воркаутом, сообщили в пресс-службе компании ССК, которая вместе с еще двумя застройщиками занимается обустройством бульвара.

Первышов проконтролировал строительство сквера и работы по переносу лип с улицы Московской, где будут строить трамвайную линию. На бульвар пересадят 362 дерева. В таком количестве взрослые деревья в Краснодаре пересаживают впервые. Также на бульваре обустраивают систему автополива растений, устанавливают бордюры, бетонируют пешеходную зону.

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«Это будет не просто прогулочная зона, а территория с местами для отдыха и занятий спортом. Мы рады, что поблизости с нашим ЖК «Лучший» появится красивый и просторный бульвар. Уверены, он будет пользоваться популярностью у жителей», — сказал гендиректор ССК Александр Мелишев.

Строительство первого бульвара начали в сентябре 2020 года на площади 3 га. Завершить работы застройщики рассчитывают до конца 2020 года.

Благоустройство Евгений Первышов Музыкальный микрорайон Парки Строительство

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