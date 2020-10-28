В поселке Российском под Краснодаром обновили насосную станцию

Глава города сообщил, что в поселке Российском модернизировали водопроводно-насосную станцию. В ней поставили электролизную установку и дизель-генератор, сделали новые резервуары. Станция обеспечивает водой 54 многоквартирных дома на улицах Митинская, 1-го Мая, Тепличной.

«Этот район начинался с хаотичной застройки. Сейчас приводим всё в надлежащее состояние, в том числе инженерную инфраструктуру. Да,многие дома были построены без разрешения, право собственности признано через суд. Но там живут люди», — пояснил Первышов.

Мэр отметил, что в 2020 году засушливые лето и осень привели к падению уровня воды в Краснодарском водохранилище и реке Кубань. Поэтому сейчас перед «Краснодар Водоканалом» стоит задача качественного водоснабжения и водоотведения. Как отметил генеральный директор организации Дмитрий Павлюченко, на водоснабжении это не скажется, поскольку есть множество артезианских скважин, из которых сейчас добывают воду.