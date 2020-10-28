В поселке Российском под Краснодаром обновили насосную станцию
28 октября мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о модернизации станции, которая снабжает водой многоквартирные дома в поселке Российском
Глава города сообщил, что в поселке Российском модернизировали водопроводно-насосную станцию. В ней поставили электролизную установку и дизель-генератор, сделали новые резервуары. Станция обеспечивает водой 54 многоквартирных дома на улицах Митинская, 1-го Мая, Тепличной.
«Этот район начинался с хаотичной застройки. Сейчас приводим всё в надлежащее состояние, в том числе инженерную инфраструктуру. Да,многие дома были построены без разрешения, право собственности признано через суд. Но там живут люди», — пояснил Первышов.
Мэр отметил, что в 2020 году засушливые лето и осень привели к падению уровня воды в Краснодарском водохранилище и реке Кубань. Поэтому сейчас перед «Краснодар Водоканалом» стоит задача качественного водоснабжения и водоотведения. Как отметил генеральный директор организации Дмитрий Павлюченко, на водоснабжении это не скажется, поскольку есть множество артезианских скважин, из которых сейчас добывают воду.
«Дмитрий Павлюченко заверил, что воды из глубинных источников достаточно, чтобы пережить не только эти засушливые времена, но и рассчитывать на будущее», — написал в своем телеграме Первышов.
Напомним, летом в краевой столице начали строить новый водозаборный резервуар, чтобы увеличить запасы питьевой воды.
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