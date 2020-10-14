Юга.ру сняли Краснодарское водохранилище с высоты птичьего полета и узнали, что может спасти его от засухи

Портал Юга.ру в октябре побывал на территории Краснодарского водохранилища и узнал, как на нем отразилась засуха

Напомним, 31 августа уровень воды в Краснодарском водохранилище опустился до 25,8 метра, что на 5 см ниже критической отметки, так называемого «уровня мертвого объема». 5 сентября уровень воды опустился еще ниже — до 25,71 метра.

В конце сентября портал Юга.ру отправил запрос в Краснодарское водохранилище, чтобы узнать, как развивается ситуация, ожидается ли дальнейшее падение уровня воды и при каких условиях он может повыситься. Также редакция спросила, грозят ли населенным пунктам ограничения подачи воды, если ситуация с засухой станет критической, сколько воды из Краснодарского водохранилища идет на обеспечение краевой столицы, случались ли подобные падения уровня раньше и как часто.

В октябре фотограф и оператор Юга.ру отправились на территорию водохранилища и запечатлели, как оно выглядит в период засухи с земли и на съемках с дрона.

13 октября редакция Юга.ру получила ответ на запрос. В нем сообщается, что Краснодарское водохранилище питается за счет таяния снегов в горных районах края и выпадения осадков в реку Кубань. Так как к осени все снега практически полностью растаяли, увеличение объема водохранилища зависит от того, когда в регионе пойдут дожди .

Согласно прогнозу Краснодарского гидрометцентра, в октябре приток воды составляет 90-150 кубометров в секунду. При этом установленный сброс воды равен 62 кубометрам в секунду, так как уровень воды находится ниже мертвого объема. Когда уровень воды повысится, сброс будет увеличен.

В ответе на запрос представили данные, согласно которым уровень воды в водохранилище по состоянию на 8:00 12 октября был на отметке 25,72 метра, что на 13 см ниже мертвого объема. Минимальный уровень воды в водохранилище — 25,15 метра — был зафиксирован в 1994 году .

Сейчас дефицита воды нет, так как водохранилище не обеспечивает водой населенные пункты. Исключение — дренажные воды, которые передают на водоподготовку для водоснабжения Краснодара. «Уровень грунтовых вод позволяет осуществлять безаварийную работу дренажного водозабора для нужд "Краснодар Водоканала"», — уточнили в Краснодарском водохранилище.