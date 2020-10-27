«Россети Кубань» инвестирует 2,3 млрд рублей в электроснабжение Сочи

Гендиректор компании также отметил, что проектирование объектов завершено, а проектная документация подготовлена к Госэкспертизе, которая требуется для разрешения на строительство.

«Компания «Россети Кубань» и ее Сочинский филиал — стратегические партнеры города. Многие сочинцы работают на предприятиях и видят, какие силы вкладываются в обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения Сочи. Спасибо вам за оперативность. Мы и дальше будем работать с вами в тесном взаимодействии и помогать решать все возникающие вопросы», — сказал Копайгородский.

В 2020-2021 годах в Сочи планируется реконструировать и построить почти 17 км линий распределительной сети и 31 новую трансформаторную подстанцию. В Адлерском районе реконструкция коснется потребителей сел Высокое, Молдовка, Иллиарионовка, Верхневеселое и Медовеевка. В Хостинском районе построят энергообъекты, питающие жителей сел Хлебороб, Калиновое озеро, Пластунка и Краевско-Армянское. Также программа развития будет реализована в микрорайоне Мамайка Центрального района и в поселке Вишневка Лазаревского района.