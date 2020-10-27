«Россети Кубань» инвестирует 2,3 млрд рублей в электроснабжение Сочи
27 октября в администрации Сочи состоялась рабочая встреча мэра Алексея Копайгородского и гендиректора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева
Основными темами совещания стали масштабная реконструкция крупнейших центров питания курорта, разукрупнение и новое строительство объектов распределительной сети в районах Большого Сочи.
В совещании также участвовали первый заместитель гендиректора — директор филиала «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян, директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян, и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов.
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«На модернизацию объектов сочинского энергорайона «Россети Кубань» планирует направить 2,3 млрд рублей. Ключевые объекты инвестиционной программы — подстанции 110 кВ «Адлер», «Пасечная» и «Кудепста». Реконструкция этих центров питания позволит увеличить общую трансформаторную мощность на 96 МВА, улучшить качество подачи электроэнергии и минимизировать вероятность технологических нарушений», — сообщил Сергеев.
Гендиректор компании также отметил, что проектирование объектов завершено, а проектная документация подготовлена к Госэкспертизе, которая требуется для разрешения на строительство.
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«Компания «Россети Кубань» и ее Сочинский филиал — стратегические партнеры города. Многие сочинцы работают на предприятиях и видят, какие силы вкладываются в обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения Сочи. Спасибо вам за оперативность. Мы и дальше будем работать с вами в тесном взаимодействии и помогать решать все возникающие вопросы», — сказал Копайгородский.
В 2020-2021 годах в Сочи планируется реконструировать и построить почти 17 км линий распределительной сети и 31 новую трансформаторную подстанцию. В Адлерском районе реконструкция коснется потребителей сел Высокое, Молдовка, Иллиарионовка, Верхневеселое и Медовеевка. В Хостинском районе построят энергообъекты, питающие жителей сел Хлебороб, Калиновое озеро, Пластунка и Краевско-Армянское. Также программа развития будет реализована в микрорайоне Мамайка Центрального района и в поселке Вишневка Лазаревского района.
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