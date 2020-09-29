За 2020 год специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» взыскали через суд ущерб от незаконного подключения к электросетям на сумму более 16 млн рублей

В то же время вступили в законную силу решения суда на погашение задолженности размером более 201 млн рублей. Часть этих средств возмещается нарушителями добровольно, остальные дела — в стадии принудительного исполнения.

Незаконным считается как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному относится самовольное подключение к электросетям или потребление электроэнергии без заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией). К безучетному подключению относится вмешательство в работу прибора учета или схему учета электрической энергии.

Энергетики продолжают борьбу с хищениями. В 2020 году в Сочи и Туапсинском районе выявлено более 90 незаконных подключений (21 бездоговорное и 69 безучетных). Объем неучтенной электроэнергии превысил 5,96 млн кВт*ч. О нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города и правоохранительные органы — с начала 2020 года составлено 46 протоколов об административном правонарушении за несанкционированное подключение.