«Россети Кубань» взыскала 16 млн рублей за незаконные подключения к электричеству в Сочи

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

За 2020 год специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» взыскали через суд ущерб от незаконного подключения к электросетям на сумму более 16 млн рублей

В то же время вступили в законную силу решения суда на погашение задолженности размером более 201 млн рублей. Часть этих средств возмещается нарушителями добровольно, остальные дела — в стадии принудительного исполнения.

Незаконным считается как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному относится самовольное подключение к электросетям или потребление электроэнергии без заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией). К безучетному подключению относится вмешательство в работу прибора учета или схему учета электрической энергии.

Энергетики продолжают борьбу с хищениями. В 2020 году в Сочи и Туапсинском районе выявлено более 90 незаконных подключений (21 бездоговорное и 69 безучетных). Объем неучтенной электроэнергии превысил 5,96 млн кВт*ч. О нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города и правоохранительные органы — с начала 2020 года составлено 46 протоколов об административном правонарушении за несанкционированное подключение.

Читайте также:

Среди нарушителей — жители частных домов, предприятия, мини-гостиницы (часто оформленные как индивидуальное жилищное строительство), магазины, кафе и другие объекты бизнеса. Энергетиков особо беспокоят новостройки, присоединенные к сетям с нарушением законодательства, — их жильцы рискуют остаться без электричества. «Россети Кубань» принимает все меры, чтобы не допустить подобного, обращаясь к администрации города, правоохранительным и надзорным органам. В пресс-службе компании считают незаконное потребление воровством электроэнергии у добросовестных абонентов.

«Дело не только в том, что сетевая компания теряет средства, которые планирует направить на повышение надежности электроснабжения региона. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это снижает надежность и качество электроснабжения — вплоть до аварий. К тому же самовольное подключение может стать причиной несчастного случая», — заявили в пресс-службе «Россети Кубань».

В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к сети. Нарушителям придется оплачивать причиненный ущерб и нести административную, а в случае причинения крупного вреда — и уголовную ответственность.

Кубаньэнерго Суд Хищение Энергетика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи осудили родителей девочки Шутки, которую отец покачал вниз головой
В Краснодаре Восточный обход снова встал в 10-балльную пробку из-за дорожных работ
Пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить через две недели — эксперт
В Краснодаре мужчина не смог удержаться на балконе пятого этажа, упал и погиб
В Анапе завели дело на мужчину, который украл спасательный жилет из самолета
Официальные данные по смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных — представитель ВОЗ

Лента новостей

Статьи Партнерский

Челябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски

Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»

Почти 1 млрд рублей потратят на строительство трамвайной линии на улице Московской

Статьи

Удовольствие без лишних калорий

ПП-десерты с рецептами

Реклама на портале