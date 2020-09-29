«Россети Кубань» взыскала 16 млн рублей за незаконные подключения к электричеству в Сочи
За 2020 год специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» взыскали через суд ущерб от незаконного подключения к электросетям на сумму более 16 млн рублей
В то же время вступили в законную силу решения суда на погашение задолженности размером более 201 млн рублей. Часть этих средств возмещается нарушителями добровольно, остальные дела — в стадии принудительного исполнения.
Незаконным считается как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному относится самовольное подключение к электросетям или потребление электроэнергии без заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией). К безучетному подключению относится вмешательство в работу прибора учета или схему учета электрической энергии.
Энергетики продолжают борьбу с хищениями. В 2020 году в Сочи и Туапсинском районе выявлено более 90 незаконных подключений (21 бездоговорное и 69 безучетных). Объем неучтенной электроэнергии превысил 5,96 млн кВт*ч. О нарушениях специалисты Сочинских электросетей информируют администрацию города и правоохранительные органы — с начала 2020 года составлено 46 протоколов об административном правонарушении за несанкционированное подключение.
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Среди нарушителей — жители частных домов, предприятия, мини-гостиницы (часто оформленные как индивидуальное жилищное строительство), магазины, кафе и другие объекты бизнеса. Энергетиков особо беспокоят новостройки, присоединенные к сетям с нарушением законодательства, — их жильцы рискуют остаться без электричества. «Россети Кубань» принимает все меры, чтобы не допустить подобного, обращаясь к администрации города, правоохранительным и надзорным органам. В пресс-службе компании считают незаконное потребление воровством электроэнергии у добросовестных абонентов.
«Дело не только в том, что сетевая компания теряет средства, которые планирует направить на повышение надежности электроснабжения региона. Забирая часть мощности, самовольные подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это снижает надежность и качество электроснабжения — вплоть до аварий. К тому же самовольное подключение может стать причиной несчастного случая», — заявили в пресс-службе «Россети Кубань».
В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к сети. Нарушителям придется оплачивать причиненный ущерб и нести административную, а в случае причинения крупного вреда — и уголовную ответственность.
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