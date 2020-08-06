Школу на улице Цветаевой в Краснодаре планируют открыть в начале 2021 года
5 августа власти Краснодара рассказали о темпе строительства новой школы в Краснодаре на улице имени Марины Цветаевой
Школу на 1,1 тыс. мест строят на улице Марины Цветаевой в районе Западного обхода. В конце 2019 года городские власти заявляли, что откроют ее в 2020 году. 5 августа 2020-го в пресс-службе мэрии рассказали, что к возведению объекта привлекли нового подрядчика, он ускорил работы и теперь ведет их с опережением графика. Сейчас строительная готовность школы составляет 77%. На объекте работают около 220 человек, задействовано 7 единиц техники.
«В начале следующего года здесь уже начнется учебный процесс. На объекте были определенные трудности с подрядной организацией, мы вовремя расторгли контракт. Новый подрядчик не просто наверстал сроки, но и ведет работы с перевыполнением объемов», — сообщил 5 августа мэр города Евгений Первышов.
Трехэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. метров расположено на участке более 2,7 га. Учреждение состоит из двух блоков — на 400 мест для младшеклассников и на 700 мест для старших классов. Предполагается, что ученики будут заниматься в одну смену.
Помимо кабинетов в здании будет два обеденных зала (на 350 и 200 мест), два актовых зала (на 405 и 195 мест), два спортзала и помещение с тренажерами. Также в школе разместят кабинет для занятий хореографией, во дворе сделают спортивные и детские площадки.