Школу на улице Цветаевой в Краснодаре планируют открыть в начале 2021 года

Школу на 1,1 тыс. мест строят на улице Марины Цветаевой в районе Западного обхода. В конце 2019 года городские власти заявляли, что откроют ее в 2020 году. 5 августа 2020-го в пресс-службе мэрии рассказали, что к возведению объекта привлекли нового подрядчика, он ускорил работы и теперь ведет их с опережением графика. Сейчас строительная готовность школы составляет 77%. На объекте работают около 220 человек, задействовано 7 единиц техники.

«В начале следующего года здесь уже начнется учебный процесс. На объекте были определенные трудности с подрядной организацией, мы вовремя расторгли контракт. Новый подрядчик не просто наверстал сроки, но и ведет работы с перевыполнением объемов», — сообщил 5 августа мэр города Евгений Первышов.