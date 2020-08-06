Школу на улице Цветаевой в Краснодаре планируют открыть в начале 2021 года

Краснодарский край

Распечатать

5 августа власти Краснодара рассказали о темпе строительства новой школы в Краснодаре на улице имени Марины Цветаевой

Школу на 1,1 тыс. мест строят на улице Марины Цветаевой в районе Западного обхода. В конце 2019 года городские власти заявляли, что откроют ее в 2020 году. 5 августа 2020-го в пресс-службе мэрии рассказали, что к возведению объекта привлекли нового подрядчика, он ускорил работы и теперь ведет их с опережением графика. Сейчас строительная готовность школы составляет 77%. На объекте работают около 220 человек, задействовано 7 единиц техники.

«В начале следующего года здесь уже начнется учебный процесс. На объекте были определенные трудности с подрядной организацией, мы вовремя расторгли контракт. Новый подрядчик не просто наверстал сроки, но и ведет работы с перевыполнением объемов», — сообщил 5 августа мэр города Евгений Первышов.

Трехэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. метров расположено на участке более 2,7 га. Учреждение состоит из двух блоков — на 400 мест для младшеклассников и на 700 мест для старших классов. Предполагается, что ученики будут заниматься в одну смену.

Помимо кабинетов в здании будет два обеденных зала (на 350 и 200 мест), два актовых зала (на 405 и 195 мест), два спортзала и помещение с тренажерами. Также в школе разместят кабинет для занятий хореографией, во дворе сделают спортивные и детские площадки.

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи мужчину насквозь проткнуло арматурой
Школу на улице Цветаевой в Краснодаре планируют открыть в начале 2021 года
На Кубани будет ветрено и до 36 °C
Путин отправил в отставку главу кубанского следкома
В Сочи башню на горе Ахун разрешили посещать ночью
В «Краснодар» вернулся голкипер, который последние семь лет играл за «Ахмат»

Лента новостей

Реклама на портале