В Адыгее водитель застрял в перевернувшемся тракторе

Вечером 26 октября в Адыгее произошло ДТП с трактором

Мужчина ехал на тракторе К-700 в Красногвардейском районе. В 20:00 около аула Хатукай он не справился с управлением на грунтовой дороге, машина перевернулась.

Прибывшие на место сотрудники МЧС использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент и деблокировали пострадавшего. Водителю оказали первую помощь, его передали медработникам, сообщили 27 октября в инстаграме ГУ МЧС России по Адыгее.

Напомним, накануне в Краснодаре тоже произошло ДТП с трактором. Он упал с трала на трассе М4 и образовал пробку.