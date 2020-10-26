Из-за упавшей с трала машины на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка

Краснодарский край

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Утром 26 октября на трассе М4 «Дон» в Краснодаре случилось происшествие, из-за которого образовался многокилометровый затор

О ДТП на трассе перед поворотом на поселок Новознаменский сообщили в соцсетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» написали, что на Восточном обходе с трала упал трактор. По фотографиям видно, что спецмашина перевернулась и заняла как минимум одну полосу.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что на грузовом транспортном средстве сломался противооткатный упор. Из-за этого стоящий на нем трактор сместился с установленного места. Водитель вынужденно остановился, из-за чего на дороге случился затор. Прибывшие на место сотрудники ДПС начали регулировку движения. Сообщается, что позже водитель устранил техническую неисправность и уехал. При этом ведомство не располагает информацией о том, что трактор падал.

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«[Из-за технической неисправности] дальнейшая транспортировка трактора была невозможна», — прокомментировали в пресс-службе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 9:40 на обходе от поселка Индустриального к югу образовался затор длиной 3 км, в 10:00 он увеличился на 1 км. Также пробка скопилась в обратном направлении, от улицы Бершанской до поворота на поселок Новознаменский, а 1,5-километровая пробка — на улице Уральской перед развязкой на М4. К 10:12 на отрезке Восточного обхода от улицы Восточной до Богатырской поток машин растянулся на 6,1 км.

Напомним, в конце сентября на Восточном обходе образовались 10-балльные заторы. Причиной загруженности трассы стал ремонт дороги.

Дороги ДТП Краснодар Пробки

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