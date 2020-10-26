Из-за упавшей с трала машины на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка

О ДТП на трассе перед поворотом на поселок Новознаменский сообщили в соцсетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» написали, что на Восточном обходе с трала упал трактор. По фотографиям видно, что спецмашина перевернулась и заняла как минимум одну полосу.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что на грузовом транспортном средстве сломался противооткатный упор. Из-за этого стоящий на нем трактор сместился с установленного места. Водитель вынужденно остановился, из-за чего на дороге случился затор. Прибывшие на место сотрудники ДПС начали регулировку движения. Сообщается, что позже водитель устранил техническую неисправность и уехал. При этом ведомство не располагает информацией о том, что трактор падал.