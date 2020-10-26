«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа. Важно было найти баланс характерных черт персонажа и сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

«Образ по форме получился очень мягким. Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый. Это очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости», — сказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Работу над перезапуском «Ну, погоди!» киностудия начала в 2020 году. Мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного жанра гэговой комедии без диалогов. Мультфильм будет выполнен в технике 3D. Как сообщали Юга.ру, в нем появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами курорта «Роза Хутор», который выступает партнером ребута сериала. В его пресс-службе сообщили, что образы второстепенных персонажей мультфильма будут использоваться в навигации курорта и в рекламно-информационных материалах.