«Тот же цвет глаз». «Союзмультфильм» показал новый образ Зайца в перезапуске «Ну, погоди!»
26 октября киностудия «Союзмультфильм» представила визуальный образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»
Как сообщали Юга.ру, озвучивает Зайца актер и шоумен Дмитрий Хрусталев. Премьера ребута состоится уже этой зимой, а новые второстепенные персонажи мультфильма станут талисманами курорта «Роза Хутор».
«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа. Важно было найти баланс характерных черт персонажа и сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.
Тигр, утка или заяц:
«Образ по форме получился очень мягким. Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый. Это очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости», — сказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.
Работу над перезапуском «Ну, погоди!» киностудия начала в 2020 году. Мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного жанра гэговой комедии без диалогов. Мультфильм будет выполнен в технике 3D. Как сообщали Юга.ру, в нем появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами курорта «Роза Хутор», который выступает партнером ребута сериала. В его пресс-службе сообщили, что образы второстепенных персонажей мультфильма будут использоваться в навигации курорта и в рекламно-информационных материалах.
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