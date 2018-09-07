Тигр, утка или заяц? Тест на остроту зрения
Смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство людей проводят у монитора около 70% своего рабочего дня.
Наши глаза не привыкли к нагрузке, которая навалилась на них в последние годы. Многие врачи считают именно гаджеты одной из главных причин ухудшения зрения у населения. Однако в большинстве случаев проблем с глазами можно избежать или решить, если следить за своим здоровьем и регулярно посещать офтальмолога.
Юга.ру вместе клиникой «Три-3» придумали самый яркий тест, в котором нужно просто смотреть на картинки. Что увидите вы? Кстати, в конце теста всех ждет подарок от «Три-3».
Спасибо, что прошли наш тест!
Тигр, утка или заяц? Тест на остроту зрения
«Три-З» — крупнейшая сеть современных офтальмологических центров в России. Она включает 33 диагностических филиала и 4 хирургических клиники в Краснодаре, Ессентуках, Перми и Москве. За 15 лет работы врачи клиник успешно провели больше 190 тыс. операций, из них около 50 тыс. — по передовым технологиям коррекции зрения. Для диагностики и лечения глазных заболеваний в «Три-З» используют оборудование от ведущих мировых производителей, а операции проводят по европейской методике «Хирургия одного дня».
* Тест носит развлекательный характер и не является методом диагностики. Проверить зрение и поставить диагноз может только врач.
** Результаты прохождения теста могут зависеть не только от состояния вашего зрения, но и от калибровки монитора или дисплея смартфона.
ООО «Три-З». Лицензия № ЛО-23-01-0112248 от 23 апреля 2018 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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