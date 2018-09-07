Тигр, утка или заяц? Тест на остроту зрения

Смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство людей проводят у монитора около 70% своего рабочего дня.

Наши глаза не привыкли к нагрузке, которая навалилась на них в последние годы. Многие врачи считают именно гаджеты одной из главных причин ухудшения зрения у населения. Однако в большинстве случаев проблем с глазами можно избежать или решить, если следить за своим здоровьем и регулярно посещать офтальмолога.

Юга.ру вместе клиникой «Три-3» придумали самый яркий тест, в котором нужно просто смотреть на картинки. Что увидите вы? Кстати, в конце теста всех ждет подарок от «Три-3».