Актер и телеведущий Гарик Харламов озвучит роль Волка. Шоумен Дмитрий Хрусталев озвучит роль Зайца. Он уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма. Их премьера намечена на новогодние праздники и пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

«Заяц в нашем мультфильме не менее колоритный персонаж, чем Волк. По своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед и этим обхитрить Волка. Мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского ТВ — Дмитрия Хрусталева. Очень гармоничный тандем», — сказала генпродюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.