На новогодних праздниках курорт «Роза Хутор» проведет премьеру «Ну, погоди!» с Хрусталевым в роли Зайца
Курорт «Роза Хутор» проведет премьеру первых серий перезапуска «Ну, погоди!» на новогодние праздники
Актер и телеведущий Гарик Харламов озвучит роль Волка. Шоумен Дмитрий Хрусталев озвучит роль Зайца. Он уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма. Их премьера намечена на новогодние праздники и пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.
«Заяц в нашем мультфильме не менее колоритный персонаж, чем Волк. По своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед и этим обхитрить Волка. Мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского ТВ — Дмитрия Хрусталева. Очень гармоничный тандем», — сказала генпродюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.
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Работу над перезапуском (ребутом) «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. Новый мультсериал планируется не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Партнером в производстве мультсериала выступает курорт «Роза Хутор». Мультфильм создается в технике 3D. Как сообщали Юга.ру, в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Потом они станут талисманами горного курорта.
Запланирован выпуск 52 серий «Ну, погоди!», целевая аудитория мультсериала — дети 6-8 лет.