Ассоциация банков РФ планирует направить в ВЭБ.РФ замечания по ESG-банкингу

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Проектная группа Ассоциации банков РФ по ESG-банкингу провела первое заседание

Его участники согласовали дорожную карту для формирования ESG-культуры и тиражирования успешного опыта в среде финансовых институтов РФ и обсудили меры по продвижению ESG-банкинга среди кредитных организаций и других участников финансового рынка.

Среди предлагаемых направлений работы:

  • разработка национальных принципов ESG-банкинга и предложений по их внедрению,
  • мониторинг практики внедрения ESG-банкинга,
  • экспертиза предложений по таксономии и отражению ESG-рисков в банковском регулировании,
  • подготовка предложений по регулированию ESG-банкинга.

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Эксперты встретились в формате открытого диалога с участниками финансового рынка, регулятором, деловыми сообществами, органами государственной власти.

ESG-банкинг — это глобальный тренд, ориентированный на долгосрочную стратегию развития, устойчивый рост и предполагающий самоограничение спекулятивных операций.

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«Первоначальную задачу мы выполнили —создали дорожную карту продвижения ESG-банкинга, платформу для взаимодействия с заинтересованными сторонами. ESG-банкинг — это постоянный поиск креативных решений между научно-техническими результатами, социальными интересами и регуляторными требованиями. Здесь нет и не может быть однозначных решений, надо накапливать практику и тиражировать лучшее. Лучшая мировая практика — это не всегда зарубежная практика, это и наш национальный опыт», — прокомментировал руководитель проектной группы, председатель совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, доктор экономических наук Василий Высоков.

Высоков — один из экспертов в области ESG-банкинга и реализации ESG-стратегии, возглавляет Комитет по малому и среднему бизнесу в Ассоциации банков РФ. В августе 2020 года он опубликовал первое в РФ научно-практическое пособие «ESG банкинг: made in Russia», в котором обобщил основные аспекты устойчивого ответственного финансового института.

По итогам заседания было решено консолидировать и направить в ВЭБ.РФ замечания и предложения банков по таксономии и отражению ESG-рисков в банковском регулировании.

Банки Финансы Экология Экономика

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