Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» возглавил проектную группу «ESG-банкинг»

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Совет Ассоциации банков «Россия» утвердил новую проектную группу «ESG-банкинг»

Ее руководителем назначен председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор и доктор экономических наук Василий Высоков.

Проектная группа созвана для реализации мероприятий в области ESG-банкинга, определенных Дорожной картой по Основным направлениям деятельности Ассоциации банков России на период 2020-2022 годов.

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В направления входят:

  • разработка проектов нормативных правовых актов по регулированию ESG-банкинга;
  • создание платформы заинтересованных лиц, организаций и участников финансового рынка для взаимодействия с Ассоциацией по вопросам имплементации ESG-банкинга;
  • разработка Дорожной карты по продвижению ESG-банкинга;
  • определение порядка экспертизы предложений по таксономии и отражению ESG-рисков в банковском регулировании.

ESG банкинг — это глобальный тренд, ориентированный на долгосрочную стратегию развития и предполагающий самоограничение спекулятивных операций. Профессор Высоков — один из авторитетных экспертов в области ESG-банкинга и реализации ESG-стратегии. В августе 2020 года он опубликовал первое в РФ научно-практическое пособие по теме. В издании «ESG банкинг: made in Russia» Высоков систематизировал основные составляющие устойчивого ответственного финансового института.

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В этом году банк «Центр-инвест» был признан изданием Euromoney лучшим банком Центральной и Восточной Европы по корпоративной ответственности. На основе этого опыта Высоков продемонстрировал, что ESG-банк успешен в любой системе координат за счет оптимального баланса рентабельности, органического роста и принимаемых рисков. Книга доступна на сайте банка.

Новой рабочей группе предстоит открытый диалог с участниками финансового рынка, регулятором, деловыми сообществами, органами государственной власти для формирования ESG-культуры в среде финансовых институтов России и тиражирования успешного опыта банка «Центр-инвест».

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