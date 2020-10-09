Банк «Центр-инвест» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2019 год

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В отчете об устойчивом развитии банк «Центр-инвест» рассказал о работе в области корпоративной социальной ответственности и нацпроектов

Также в отчете отражены ESG-достижения банка и роль компании в реализации Целей устойчивого развития ООН. Документ подготовлен в соответствии с международной системой показателей GRI (The Global Reporting Initiative) и отражает экономическую, экологическую и социальную результативность компании.

В дополнение к годовому и экологическому отчетам, ESG-отчет показывает стремление банка «Центр-инвест» к устойчивому развитию в интересах нынешнего и будущих поколений. В отчете отражен вклад банка в развитие финансового сектора и регионов присутствия, показаны механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, воздействия деятельности банка на экономику, общество и окружающую среду, представлены наиболее значимые социальные и экологические программы, волонтерские и благотворительные кейсы.

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«2020 год показал, насколько важны экологическая ответственность, ответственность перед клиентами и партнерами и понятные процедуры корпоративного управления, которые позволяют адекватно реагировать на любые внешние вызовы, включая самые неожиданные. Тем важнее для нас развивать уже достигнутые успехи: увеличить объем инвестиций в Цели устойчивого развития ООН, разместить новый выпуск “зеленых” облигаций, расширить соцпроекты и предложить новые идеи для решения экологических и социальных вопросов», — сказал заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Смирнов.

82% доходов банк получает за счет кредитования реального сектора экономики и направляет полученные доходы: населению (оплата процентов по депозитам) — 36%, партнерам и поставщикам — 23%, сотрудникам и государству — 19%, акционерам (дивиденды и развитие) — 22%.

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Банк «Центр-инвест» стремится защищать окружающую среду, в том числе за счет эффективного потребления ресурсов (электроэнергии, бумаги, топлива и т.д.), развития электронных и дистанционных услуг и участвует в природоохранных мероприятиях. 17,3 млрд рублей инвестировал банк в более чем 24 тыс. энергоэффективных проектов клиентов, тем самым вкладываясь в сохранение экологии.

Банк активно взаимодействует с местными сообществами в области занятости населения и профориентации, повышения финансовой грамотности, здравоохранения, инвестирует в культуру, спорт, социальную инфраструктуру, помогает незащищенным слоям населения.

Корпоративной системе управления, риск-менеджменту и комплаенсу просвещен большой блок нефинансового отчета банка. С 2004 года в банке «Центр-инвест» действуют правила и процедуры корпоративного поведения, включающие кодексы корпоративного поведения и этики, политики по отдельным направлениям деятельности.

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В пресс-службе банка отметили, что с каждым годом ESG-эффект от деятельности банка растет, и отчет 2019 года наглядно демонстрирует результаты, которые способствовали повышению устойчивости компании. Они отражают прогресс внедрения лучших практик корпоративной и социальный ответственности в банке «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» ежегодно с 2012 года публикует отчеты об устойчивом развитии или интегрированные годовые отчеты с результатами работы в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Ознакомиться с отчетом за 2019 год можно на сайте банка.

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