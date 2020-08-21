В парке «Краснодар» открылось спортивное пространство

Елена Синеок,
Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фотограф Юга.ру побывала в новом спортивном пространстве парка «Краснодар»

Любой желающий здесь может как попробовать себя в новых видах, так и отточить имеющиеся навыки. Открытая комплексная спортивная площадка включает несколько зон. Бесплатные — для занятий стритболом, текболом, волейболом (классическим и пляжным), воркаутом и пляжным футболом. Также свободный доступ предусмотрен к полосе препятствий.

Смотрите также:

Чтобы их посетить, нужно зайти на сайт, выбрать время и вид спорта, после чего придет QR-код. Далее необходимо прийти на площадку, показать QR-код и идти заниматься.

Есть и платные локации: теннисные корты, зоны для бадминтона, паддл- и падел-тенниса, а также сквоша. Регистрация проводится как на сайте парка онлайн, так и возле специальной стойки офлайн.

Краснодарпарк «Краснодар»Пляжные виды спортаТеннис

Новости

Родителям девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, грозит лишение прав
Под Краснодаром сносят многоквартирный самострой
Особо опасный преступник из Новороссийска за время побега убил краснодарку и похитил ее машину
На охраняемой природной территории под Анапой снесли базу отдыха
На Кубани снова за сутки умерли три человека с коронавирусом
Власти Краснодара предупредили, что усилят проверки масок в транспорте

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Читайте также

Реклама на портале