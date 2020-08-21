В парке «Краснодар» открылось спортивное пространство

Любой желающий здесь может как попробовать себя в новых видах, так и отточить имеющиеся навыки. Открытая комплексная спортивная площадка включает несколько зон. Бесплатные — для занятий стритболом, текболом, волейболом (классическим и пляжным), воркаутом и пляжным футболом. Также свободный доступ предусмотрен к полосе препятствий.

Чтобы их посетить, нужно зайти на сайт, выбрать время и вид спорта, после чего придет QR-код. Далее необходимо прийти на площадку, показать QR-код и идти заниматься.

Есть и платные локации: теннисные корты, зоны для бадминтона, паддл- и падел-тенниса, а также сквоша. Регистрация проводится как на сайте парка онлайн, так и возле специальной стойки офлайн.