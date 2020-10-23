В Сочи спасатели помогли грибникам выбраться из леса

В Сочи молодая пара отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой

Вечером 22 октября в районе Агурского ущелья 19-летний парень и 20-летняя девушка отправились в лес, но не рассчитали, сколько времени потребуется на обратную дорогу. Когда в лесу стемнело, они заблудились.

«Фонарей у пары с собой не было, а батареи телефонов оказались к вечеру почти полностью разряжены, поэтому самостоятельно выйти из лесного массива молодые люди не могли и обратились за помощью к спасателям», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели нашли молодых людей на слиянии рек Агура и Агурчик. Они вывели грибников к служебному автомобилю и отвезли в городскую черту. Медицинская помощь молодежи не потребовалась. Они вернулись домой с корзинами, полными опятами.

Как писали Юга.ру, грибники нередко теряются и получают травмы в горных лесах Сочи. Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года 63-летняя местная жительница отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. В Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться. А 68-летний пенсионер собирал грибы, заблудился и блуждал трое суток.