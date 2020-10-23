Руководитель «Краснодаркрайгосэкспертизы» незаконно выплатил себе премии на 24 млн рублей

23 октября прокуратура Краснодарского края рассказала о решении суда в отношении руководителя «Краснодаркрайгосэкспертизы»

«Краснодаркрайгосэкспертиза» — государственное учреждение, которое занимается оценкой документов строительных объектов. Руководитель организации Владимир Татаринов с января 2012 года по апрель 2016 года выплачивал себе премии, дополнительную зарплату и материальную помощь, хотя знал, что не имеет на это полномочий. В результате он присвоил себе 24,3 млн рублей.

На чиновника завели уголовное дело по ст. 160 УК РФ (Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере).

23 октября пресс-служба прокуратуры Кубани рассказала, что Ленинский районный суд Краснодара признал Татаринова виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный возместил ущерб и вернул деньги.