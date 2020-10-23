Руководитель «Краснодаркрайгосэкспертизы» незаконно выплатил себе премии на 24 млн рублей
23 октября прокуратура Краснодарского края рассказала о решении суда в отношении руководителя «Краснодаркрайгосэкспертизы»
«Краснодаркрайгосэкспертиза» — государственное учреждение, которое занимается оценкой документов строительных объектов. Руководитель организации Владимир Татаринов с января 2012 года по апрель 2016 года выплачивал себе премии, дополнительную зарплату и материальную помощь, хотя знал, что не имеет на это полномочий. В результате он присвоил себе 24,3 млн рублей.
На чиновника завели уголовное дело по ст. 160 УК РФ (Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере).
23 октября пресс-служба прокуратуры Кубани рассказала, что Ленинский районный суд Краснодара признал Татаринова виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный возместил ущерб и вернул деньги.
Отметим, что «Краснодаркрайгосэкспертиза» фигурирует в уголовном деле бывшего губернатора Кубани Юрия Гриценко. Следствие заявляло, что в 2017 году чиновник поручал перевести со счета учреждения 200 млн рублей бюджетных денег, предназначавшихся для финансирования строительства перинатального центра в Сочи, строительной компании «Кубань». Также обвиняемой по делу была бывший директор «Краснодаркрайгосэкспертизы» Людмила Панкратова.
Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России