В Адыгее руководитель госучреждения незаконно себя премировал на 1,5 млн рублей

Начальника Теучежской районной станции по борьбе с болезнями животных подозревают в присвоении более 1,5 млн рублей бюджетных средств

Эти деньги госслужащий получил с февраля по декабрь 2019 года в виде незаконных премий. По данным силовиков, он сам издавал незаконные приказы о своем премировании, используя служебное положение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

В отношении начальника бюджетного учреждения возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как писали Юга.ру, ранее экс-директор Краснодарской крайгосэкспертизы получил условный срок за выданные себе 25 млн рублей премий.