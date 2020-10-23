В Краснодаре за победу в бизнес-курсе для школьников подарят MacBook Pro
Запуск онлайн-программы «Открой свое дело» для молодежи намечен на 27 октября
Программа реализуется по заказу Фонда развития бизнеса Краснодарского края при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-17 лет. Ее цель — знакомство молодежи с основами предпринимательской деятельности, развитие у молодых людей в возрасте 14-17 лет способностей к созданию ярких и нестандартных идей и бизнес-проектов. Также обучение должно развить навыки аккумуляции и обработки информации.
Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна:
Программа объемом 18 академических часов состоит из 8 модулей по следующим темам:
- Генерация бизнес-идей. 27 октября продолжительностью 2 часа.
- Анализ рынка. 3 ноября, 2 часа.
- Структура и задачи бизнес-плана. 10 ноября, 2 часа.
- Существующая господдержка предпринимателей. 17 ноября, 2 часа.
- Юридические аспекты бизнеса. 24 ноября, 2 часа.
- Отслеживание трафика в соцсетях. 1 декабря, 2 часа.
- Нетворкинг. 8 декабря, 2 часа.
- Работа в командах и обмен опытом. 15 декабря, 4 часа.
Зачем нужна степень МВА:
Учащиеся смогут получить знания в формировании бизнес-идей и их тестирования, анализе рынка, позиционировании продукта, расходах и бизнес-моделях. В онлайн-обучении будут использованы лекционные занятия, деловые-игры, кейс-задачи и пошаговая групповая разработка проектов. Также участники будут выполнять домашние задания для усвоения материала и отработки практики.
Чтобы участвовать в бесплатной программе, нужно зарегистрироваться через группу Вконтакте.
Итог программы — формирование учащимися бизнес-проектов. Также они получат сертификаты о прохождении. Среди бизнес-проектов будет проведен онлайн-конкурс на тройку лучших. Главный приз — Apple MacBook Pro 13 — получит лучший бизнес проект.
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