В Краснодаре за победу в бизнес-курсе для школьников подарят MacBook Pro

Запуск онлайн-программы «Открой свое дело» для молодежи намечен на 27 октября

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-17 лет. Ее цель — знакомство молодежи с основами предпринимательской деятельности, развитие у молодых людей в возрасте 14-17 лет способностей к созданию ярких и нестандартных идей и бизнес-проектов. Также обучение должно развить навыки аккумуляции и обработки информации.

Программа реализуется по заказу Фонда развития бизнеса Краснодарского края при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна:

Учащиеся смогут получить знания в формировании бизнес-идей и их тестирования, анализе рынка, позиционировании продукта, расходах и бизнес-моделях. В онлайн-обучении будут использованы лекционные занятия, деловые-игры, кейс-задачи и пошаговая групповая разработка проектов. Также участники будут выполнять домашние задания для усвоения материала и отработки практики.

Чтобы участвовать в бесплатной программе, нужно зарегистрироваться через группу Вконтакте.

Итог программы — формирование учащимися бизнес-проектов. Также они получат сертификаты о прохождении. Среди бизнес-проектов будет проведен онлайн-конкурс на тройку лучших. Главный приз — Apple MacBook Pro 13 — получит лучший бизнес проект.