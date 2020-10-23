В Краснодаре за победу в бизнес-курсе для школьников подарят MacBook Pro

Партнерский Краснодарский край

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Запуск онлайн-программы «Открой свое дело» для молодежи намечен на 27 октября

Программа реализуется по заказу Фонда развития бизнеса Краснодарского края при поддержке Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 14-17 лет. Ее цель — знакомство молодежи с основами предпринимательской деятельности, развитие у молодых людей в возрасте 14-17 лет способностей к созданию ярких и нестандартных идей и бизнес-проектов. Также обучение должно развить навыки аккумуляции и обработки информации.

Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна:

Программа объемом 18 академических часов состоит из 8 модулей по следующим темам:

  1. Генерация бизнес-идей. 27 октября продолжительностью 2 часа.
  2. Анализ рынка. 3 ноября, 2 часа.
  3. Структура и задачи бизнес-плана. 10 ноября, 2 часа.
  4. Существующая господдержка предпринимателей. 17 ноября, 2 часа.
  5. Юридические аспекты бизнеса. 24 ноября, 2 часа.
  6. Отслеживание трафика в соцсетях. 1 декабря, 2 часа.
  7. Нетворкинг. 8 декабря, 2 часа.
  8. Работа в командах и обмен опытом. 15 декабря, 4 часа.

Зачем нужна степень МВА:

Учащиеся смогут получить знания в формировании бизнес-идей и их тестирования, анализе рынка, позиционировании продукта, расходах и бизнес-моделях. В онлайн-обучении будут использованы лекционные занятия, деловые-игры, кейс-задачи и пошаговая групповая разработка проектов. Также участники будут выполнять домашние задания для усвоения материала и отработки практики.

Чтобы участвовать в бесплатной программе, нужно зарегистрироваться через группу Вконтакте

Итог программы — формирование учащимися бизнес-проектов. Также они получат сертификаты о прохождении. Среди бизнес-проектов будет проведен онлайн-конкурс на тройку лучших. Главный приз — Apple MacBook Pro 13 — получит лучший бизнес проект.

Бизнес-сообщество Интернет Конкурсы Малый и средний бизнес Образование Технологии

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