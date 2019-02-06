Краснодарские предприниматели и бизнесмены — о том, зачем нужна степень МВА

«Магистр MBA», «степень MBA» — для многих это звучит как пропуск в мир большого бизнеса и больших денег. Далеко ли это от истины?

Журналист Юга.ру пообщался с четырьмя выпускниками бизнес-школы «Сколково» о том, как изменились их жизнь и отношение к бизнесу после обучения и получения степени MBA.

Что такое МВА?

Магистр бизнес-администрирования (от англ. master of business administration, MBA) — квалификационная степень магистра в менеджменте. Квалификация MBA подразумевает способность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена.

По сути, МВА — это программы дополнительного образования в области администрирования бизнес-процессов. Образовательный формат, позволяющий качественно повысить квалификацию менеджера, давно зарекомендовал себя в мировой практике.

Юрий Мордвин директор по прогнозированию розничной сети «Магнит»

— Я приветствую популяризацию бизнес-образования — мне кажется, что с его помощью повышается человеческий капитал и повышается уровень профессионалов в бизнесе.

Евгений Львов председатель совета директоров ГК «Везет»

— Главная цель бизнес-образования, будь то дорогостоящий «Сколково» или более спорные школы, — не оставаться на месте. Предприниматели по своей природе люди смелые, неленивые, они постоянно ведут активную деятельность. Поэтому речь не идет просто о мотивации, это скорее сдвиг привычного взгляда. Общение в среде грамотных бизнесменов дает понимание направлений, в которых у тебя может что-то получиться.

Ирина Ермошина основательница компании «Вкусно-пряно»

— Главная цель бизнес-образования — получение «базового» набора инструментов для работы. Прекрасно, что это наконец-то пришло в Россию. Обучение в бизнес-школе предполагает внутреннюю коммуникацию в группе, где студенты не только получают теорию, но и делятся собственным опытом.

Надежда Барачина директор по развитию ГК «Неометрия»

— Я бы сформулировала вопрос так: «Насколько современное бизнес-образование способствует достижению моих бизнес-целей?». Если у вас есть потребность что-то изменить, а еще лучше — четкий сформулированный запрос, то вы сможете найти достойную программу в достойной бизнес-школе в России. Хотя и придется потратить время на анализ и выбор.

Как правило, большинство спикеров ведущих бизнес-школ имеют опыт ведения собственного бизнеса, поэтому к их рекомендациям прислушиваются крупнейшие российские и международные корпорации.

Окупятся ли вложения?

Бизнес-образование стоит недешево. Считают ли предприниматели и бизнесмены, что вложенные в получение МВА средства окупают себя в полной мере?

Возврат инвестиций происходит в течение трех-пяти лет, отмечает Юрий Мордвин. По крайней мере, если судить по топовым школам. А обучение в нетоповых не окупается, говорит он. Уточняя, что «есть такое мнение». «MBA — это прежде всего инвестиция в себя, а не в проект или компанию. И у меня нет сомнений, что вложенные в это деньги окупятся, — говорит Ирина Ермошина. — Правда, при одном условии: это должно быть осознанное решение. Я знаю пару случаев, когда руководители отправляли своих сотрудников получать MBA, естественно, за счет компании, но это не приносило никакой пользы, потому что люди не понимали, зачем им это нужно». Надежда Барачина признается: перед поступлением на программы бизнес-образования она никогда не строит финансовую модель и не рассчитывает окупаемость такой инвестиции. Многое зависит от самого студента, сформулированных им целей и задач, открытости изменениям, жизненной позиции и готовности работать — а иногда и просто счастливого стечения обстоятельств. Есть примеры, когда люди получали МВА просто «для корочки», как необходимый атрибут продвижения по карьерной лестнице в рамках корпорации — и у них все получалось, вложенные инвестиции окупались в разы. Другие, получив МВА или обучаясь на другой бизнес-программе, принимали решения уйти с позиции наемного топ-менеджера и стать предпринимателем. У кого-то из них все получилось, они получают удовольствие и доход от того, чем занимаются, а у кого-то бизнес-проект привел к финансовым потерям. Хотя некоторые считают полученный негативный опыт гораздо более ценным, чем потерянные на проекте деньги. «Если вы надеетесь, что, оплатив и отучившись на МВА, успех, а за ним и окупаемость инвестиций придут сами собой, вам точно не стоит инвестировать в бизнес-образование», — полагает директор по развитию ГК «Неометрия».

Согласно исследованиям, проведенным на основе открытых данных компании HeadHunter, большинство предложений работодателей специалистам, прошедшим обучение по программе MBA, по заработной плате находятся в диапазоне от 5 до 12 тыс. долларов.

Главное — это целеполагание

Но что делать бизнесменам и предпринимателям, которые пока не могут позволить себе обучение в бизнес-школе? Необходимо разобраться со своими приоритетами, считают спикеры.

По мнению Евгения Львова, если есть средства на MBA или специализированные курсы «Сколково», надо записываться прямо сейчас. Но есть и более доступные варианты, главное — понять свои цели. Юрий Мордвин для получения hard skills рекомендует заняться самообразованием и уделить внимание образовательным онлайн-платформам, подобным Coursera. Ирина Ермошина рекомендует для начала ответить на вопрос: «Про предпринимательство ли я?». Это очень важно. Если да, то можно начинать подбирать себе бизнес-школу, чтобы быть готовым к моменту, когда появится нужная сумма. Опять же, у толкового предпринимателя необходимая сумма появится довольно оперативно. Надежда Барачина согласна с тем, что найти средства на обучение — это не очень сложная задача для предпринимателя. Часто, говорит она, это просто причина, которой очень удобно объяснить, почему человек не работает над своим развитием. Куда важнее разобраться с истинной причиной избегания. Как только выявлена реальная причина, сформулирован запрос, деньги находятся достаточно быстро.

Основные касающиеся MBA тенденции последних трех лет — рост дохода выпускников бизнес-школ, переход на более высокую карьерную позицию по окончании программ и рост количества владельцев бизнеса, которые решились на открытие собственного дела после прохождения обучения.

Итоги и результаты

Собеседники Юга.ру рассказали о том, как изменилась их жизнь в процессе получения бизнес-образования и впоследствии.

Юрий Мордвин значительно обогатил список контактов, в каких-то моментах стал более эрудированным. «Но о кардинальных изменениях говорить пока рано», — добавляет бизнесмен. По мнению Евгения Львова, ждать глобального изменения в жизни после какого-либо образования странно, ведь бизнесмен — сам двигатель своего прогресса. «Мое обучение мне дало еще один повод быть уверенным в курсе развития компании. Иногда важно получить независимое квалифицированное мнение», — говорит он. «Получение такого образования — это жесткое испытание, — признает Ирина Ермошина. — Школы работают не только с навыками предпринимателя, но и с личностью. Происходит переоценка ценностей. За время обучения я потеряла несколько старых друзей. В то же время благодаря школе «Сколково» я стала частью большого предпринимательского сообщества». Сообщества ведущих бизнес-школ — это очень ресурсное пространство: если школа качественно модерирует работу сообщества, то окончив программу, выпускник продолжает оставаться внутри, быть в курсе событий, участвовать в дискуссиях, обращаться за помощью и советами. Поступая на программу, предприниматель получает доступ не только к знаниям, материалам и спикерам, но и к нескольким десяткам управленцев и предпринимателей, каждый из которых — концентрация уникального опыта, отношения к жизни и подхода к бизнесу, знаний, ценных контактов. Самым ценным итогом получения бизнес-образования Надежда Барачина называет появление в ее жизни огромного количества близких людей, с которыми всегда приятно встречаться, общаться, думать, работать и отдыхать. «При выборе бизнес-школы я всегда обращаю внимание на качество сообщества и работу с ним. Очень многому в бизнесе я научилась не на программах, а от однокурсников», — подчеркивает она.

Систематизация MBA

Единой и общепринятой систематизации программ не существует, однако можно выделить наиболее распространенные: Executive MBA (EMBA) — программы, ориентированные на руководителей высшего звена, содержательно опирающиеся на значительный опыт работы учащихся;

Full time MBA — традиционные программы в формате «очного» обучения, рассчитанные на обучение «с отрывом от производства»;

Part time MBA — программы, проводимые «очно», но при этом подразумевающие, что учащийся отдает обучению не все свое время, наиболее распространены варианты вечернего и модульного (наездами на четыре дня раз месяц) построения таких программ;

Distance-learning MBA — программы, при которых для достижения еще большей гибкости учебного процесса используются методы дистанционного обучения;

MBA Start — дистанционная программа обучения по стандартам MBA General;

Mini MBA — программы обучения самым актуальным вопросам организации и управления бизнесом, дистанционная программа профессиональной переподготовки;

Отраслевой MBA — серия практико-ориентированных программ.

Шанс для талантливых