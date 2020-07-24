Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна? Отвечаем в 6 карточках

В 2020 году Школа молодого предпринимателя перешла в онлайн формат. Кому он может пригодится, из чего состоит и как его можно использовать в дальнейшем — в 6 карточках.

Эти карточки входят в серию материалов о поддержке бизнеса Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

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