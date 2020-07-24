Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна? Отвечаем в 6 карточках
Партнерский Краснодарский край
В 2020 году Школа молодого предпринимателя перешла в онлайн формат. Кому он может пригодится, из чего состоит и как его можно использовать в дальнейшем — в 6 карточках.
Эти карточки входят в серию материалов о поддержке бизнеса Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Читайте также интервью с амбассадорами проекта.
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Для кого предназначен курс?
Программа представляет собой универсальный ликбез-формат, который может пригодится и студентам, ищущим дополнительные заработки, и уже действующим бизнесменам, и тем, кто только задумался о собственном деле.
В случае, если человек интересуется бизнесом параллельно с учебой или пока не знает, как воплощать свой замысел, курс поможет приобрести или развить простые навыки экономической эффективности — от банковских приложений для бизнеса до методов маркетинговых исследований, которые позволят улучшить даже собственные соцсети.
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Что представляет собой обучение?
Курс длится 45 дней и разделен на 9 блоков, соответствующих разным этапам бизнес-проектов. Каждый следующий блок открывается после промежуточного тестирования.
За это время учащийся проходит 2-3 видеоуроков в день (в общей сложности более 50). Один такой урок занимает около 10 минут. При этом адаптивная платформа позволяет обучаться в любом месте с мобильного телефона — лишь бы было устойчивое соединение с интернетом.
Представители школы подчеркивают отличие от вебинаров и дистанцируются от инфобизнеса, считая этот термин негативно-нарицательным. В то же время школа позволяет ученикам не платить за обучение у экспертов сферы. Все вопросы можно решать с помощью трекеров.
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Кто в роли экспертов?
«Все эксперты, которые участвуют в нашем проекте вели свой бизнес либо работали в корпорациях, которые находятся на юге РФ. Важно, что знания о бизнес-процессах даются не абстрактно, а с адаптацией к особенностям региона», — заверил эксперт Школы молодого предпринимателя Владислав Иванцов.
В портфолио 9 экспертов указана работа в таких компаниях, как «Ростелеком», Московская Строительная Компания, «Тандер», «СкайЛинк», Тверская коллегия адвокатов, Fasten, Burger King. У других экспертов заявлен опыт в DIY-ритейле, маркетинге аэропортов, настройке каналов продаж, и управлении персоналом.
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Если курс бесплатный, он точно будет полезен?
Программа бесплатна потому, что создана в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.
При успешной сдаче (75%) итогового тестирования, учащиеся получают сертификаты на получение кредита от Фонда Микрофинансирования Краснодарского края по программе «Старт» с льготной ставкой 2% годовых.
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А что после школы?
После обучения в школе есть возможность заявить свой проект на конкурс бизнес-идей. Работу будут оценивать эксперты рынка, а победители получат ценные призы.
По итогам конкурса бизнес-идей лучших приглашают в проект «Индивидуальное наставничество», где можно продолжить развитие своего бизнеса с опытным предпринимателем-наставником.
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Как записаться?
Записаться в Школу молодого предпринимателя очень легко: учащемуся должно исполниться 18 лет, и он должен быть прописан на территории Краснодарского края. Для регистрации на сайте shmp-krd.ru нужны настоящие имя и фамилия, адрес электронной почты и актуальный номер телефона.
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