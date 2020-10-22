В Краснодаре обстреляли машину на парковке во дворе многоэтажек
22 октября полиция Краснодара прокомментировала инцидент на улице Ковалева. Там появились следы от выстрелов на припаркованном автомобиле
Как сообщил владелец машины телеканалу «Россия. Кубань», ночью 20 октября на улице Ковалева неизвестный выстрелил в лобовое стекло автомобиля. Хозяин вызвал на место полицию.
На опубликованном видео мужчина показывает поврежденное стекло и говорит, что, по словам криминалистов, в него могли выстрелить дважды из окна стоящей напротив многоэтажки. Ущерб, причиненный автомобилю, мужчина оценил в 20 тыс. рублей.
Портал Юга.ру 22 октября обратился в пресс-службу УМВД России по Краснодару. В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка и устанавливается лицо, причастное к преступлению. По предварительным данным, в машину несколько раз выстрелили из пневматического оружия.
Напомним, в феврале 2020 года в окнах двух квартир дома напротив кинотеатра «Аврора» появились повреждения, похожие на отверстия от пуль. Полиция организовала проверку.
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В Краснодаре неизвестные обстреляли машину во дворе многоэтажки Как сообщил пострадавший, ночью 20 октября во дворе многоэтажного дома по улице Ковалева неизвестный выстрелил в лобовое стекло припаркованного автомобиля. На место происшествия хозяин авто вызвал полицию. По словам криминалистов, два выстрела были сделаны из винтовки калибра 5,5 мм. Предположительно неизвестный стрелял из дома напротив. Хозяин негодует, что ущерб, причиненный автомобилю, который он оценивает в 20 тысяч рублей, никто не возместит. Отметим, что по счастливой случайности в машине никого не было. При этом выстрелом из пневматической винтовки можно запросто причинить тяжкий вред здоровью или даже убить человека.
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