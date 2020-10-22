В Краснодаре обстреляли машину на парковке во дворе многоэтажек

22 октября полиция Краснодара прокомментировала инцидент на улице Ковалева. Там появились следы от выстрелов на припаркованном автомобиле

На опубликованном видео мужчина показывает поврежденное стекло и говорит, что, по словам криминалистов, в него могли выстрелить дважды из окна стоящей напротив многоэтажки. Ущерб, причиненный автомобилю, мужчина оценил в 20 тыс. рублей.

Как сообщил владелец машины телеканалу «Россия. Кубань» , ночью 20 октября на улице Ковалева неизвестный выстрелил в лобовое стекло автомобиля. Хозяин вызвал на место полицию.

Портал Юга.ру 22 октября обратился в пресс-службу УМВД России по Краснодару. В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка и устанавливается лицо, причастное к преступлению. По предварительным данным, в машину несколько раз выстрелили из пневматического оружия.

Напомним, в феврале 2020 года в окнах двух квартир дома напротив кинотеатра «Аврора» появились повреждения, похожие на отверстия от пуль. Полиция организовала проверку.