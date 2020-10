В Краснодаре обстреляли машину на парковке во дворе многоэтажек

View this post on Instagram

В Краснодаре неизвестные обстреляли машину во дворе многоэтажки Как сообщил пострадавший, ночью 20 октября во дворе многоэтажного дома по улице Ковалева неизвестный выстрелил в лобовое стекло припаркованного автомобиля. На место происшествия хозяин авто вызвал полицию. По словам криминалистов, два выстрела были сделаны из винтовки калибра 5,5 мм. Предположительно неизвестный стрелял из дома напротив. Хозяин негодует, что ущерб, причиненный автомобилю, который он оценивает в 20 тысяч рублей, никто не возместит. Отметим, что по счастливой случайности в машине никого не было. При этом выстрелом из пневматической винтовки можно запросто причинить тяжкий вред здоровью или даже убить человека.