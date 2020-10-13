В Краснодаре мужчина стрелял из охотничьего ружья из-за неправильной парковки

Полиция Краснодара направила в суд уголовное дело против мужчины, который стрелял из ружья возле своего дома

В полицию Краснодара обратились 32-летний уроженец Омска и 27-летний житель Адлера, которые рассказали о стрельбе. Они объяснили, что приехали в гости к знакомому в переулок Кубанонабережный и припарковали машину возле соседского дома. Когда приехал хозяин, он начал возмущаться из-за перекрытого проезда в свой двор. Во время конфликта мужчина дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на ружье.

В отделе полиции ранее не судимый 37-летний местный житель отрицал свою вину, ссылаясь на самооборону. У него дома во время обыска нашли и изъяли полуавтоматическое охотничье ружье «Сайга-20» и патроны к нему, а также разрешительные документы на оружие.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Он находится под подпиской о невыезде, материалы дела направили в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.