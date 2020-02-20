В Краснодаре обнаружили отверстия в окнах жилого дома, полиция проверяет версию о стрельбе

В Краснодаре 18 и 20 февраля в окнах двух квартир дома напротив «Авроры» появились повреждения, похожие на отверстия от пуль. Полиция проводит проверку

По словам рассказчика, подобный случай уже происходил несколько лет назад, тогда в другой квартире нашли две пули.

Пост о повреждении окна на Офицерской, 43 появился в паблике Typodar 19 февраля. Автор текста утверждал, что в квартире живет пожилая женщина, которая «насолить кому-то едва ли могла». В публикации также выложили фотографию с металлическим предметом, похожим на раздавленную пулю: «Пуля пробила окно и застряла в стеклопакете».

Спустя день, 20 февраля, в Typodar появилась информация о «новом обстреле» этого же дома. В этот раз повреждение нашли на окне еще одной квартиры: «В квартире маленькие дети. Их мама просто в шоковом состоянии».

20 февраля портал Юга.ру обратился к начальнику пресс-службы УМВД по Краснодару Артему Коноваленко. Он сообщил, что в полицию поступали сообщения по факту обоих происшествий — 18 февраля и 20 февраля.

«С учетом характера повреждений, а это непосредственное отверстие круглое, рассматривается в том числе версия о применении какого-либо пневматического оружия», — отметил Коноваленко.

Представитель полиции отметил, что свидетелей и очевидцев, которые могли что-либо слышать или видеть, нет: «просто она [жительница квартиры, в которой обнаружили отверстие 18 февраля] обнаружила факт повреждения».

«В настоящее время на место направлена следственно-оперативная группа для проведения осмотра места происшествия. Также будет производиться проверка, устанавливаться причины возникновения в двух случаях данных повреждений», — отметил Коноваленко.

В полиции изучат предметы, которые могли бы указывать на характер таких повреждений, и осмотрят прилегающую территорию.