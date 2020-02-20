В Краснодаре обнаружили отверстия в окнах жилого дома, полиция проверяет версию о стрельбе

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 18 и 20 февраля в окнах двух квартир дома напротив «Авроры» появились повреждения, похожие на отверстия от пуль. Полиция проводит проверку

Пост о повреждении окна на Офицерской, 43 появился в паблике Typodar 19 февраля. Автор текста утверждал, что в квартире живет пожилая женщина, которая «насолить кому-то едва ли могла». В публикации также выложили фотографию с металлическим предметом, похожим на раздавленную пулю:
«Пуля пробила окно и застряла в стеклопакете».

По словам рассказчика, подобный случай уже происходил несколько лет назад, тогда в другой квартире нашли две пули.

Спустя день, 20 февраля, в Typodar появилась информация о «новом обстреле» этого же дома. В этот раз повреждение нашли на окне еще одной квартиры:
«В квартире маленькие дети. Их мама просто в шоковом состоянии».

Читайте также:

20 февраля портал Юга.ру обратился к начальнику пресс-службы УМВД по Краснодару Артему Коноваленко. Он сообщил, что в полицию поступали сообщения по факту обоих происшествий — 18 февраля и 20 февраля.

«С учетом характера повреждений, а это непосредственное отверстие круглое, рассматривается в том числе версия о применении какого-либо пневматического оружия», — отметил Коноваленко.

Представитель полиции отметил, что свидетелей и очевидцев, которые могли что-либо слышать или видеть, нет: «просто она [жительница квартиры, в которой обнаружили отверстие 18 февраля] обнаружила факт повреждения».

«В настоящее время на место направлена следственно-оперативная группа для проведения осмотра места происшествия. Также будет производиться проверка, устанавливаться причины возникновения в двух случаях данных повреждений», — отметил Коноваленко.

В полиции изучат предметы, которые могли бы указывать на характер таких повреждений, и осмотрят прилегающую территорию.

Краснодар Полиция Стрельба

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи представили концепцию благоустройства набережной
В Краснодаре сносят незаконный торговый комплекс с 17 павильонами
Водоемы на юге России признали самыми «цветущими» в стране
Городская Масленица в Краснодаре начнется с ярмарки
В Сочи откроют новый мемориальный комплекс с Вечным огнем и военной техникой
В Краснодаре обнаружили отверстия в окнах жилого дома, полиция проверяет версию о стрельбе

Лента новостей

Реклама на портале