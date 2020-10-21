Жителям Краснодара предложили выбрать места для ярмарок

Краснодарский край

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Власти Краснодара 21 октября предложили жителям города пройти опрос о местах для новых ярмарок

Напомним, в начале октября после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мэрия Краснодара отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать 14 ярмарок вместо 8. Позже их число увеличили до 16, а затем — до 17.

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Краевой департамент потребительской сферы устроил опрос, где жители Краснодара могут указать места, где, по их мнению, нужно дополнительно организовать рыночную торговлю. Сотрудники департамента изучают, где необходимо открывать ярмарки и в каком виде: постоянно действующие или выходного дня.

«Существует фермерский спрос на предоставление бесплатных торговых мест — заявки продолжают поступать. В дальнейшем вопрос об открытии новых ярмарок выходного дня в краевом центре будет рассматриваться по мере поступления заявок от фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Размещать их будут там, где аналогичных торговых площадок еще нет», — рассказывал порталу Юга.ру директор МУП «Карасунский» Алексей Лобанов.

Жителям краевой столицы также предлагают сообщить, где регулярно идет несанкционированная торговля. Возможно, такие точки нужно сделать легальными, открыв ярмарки на удобных участках, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар Торговля Ярмарки

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