В одной из школ Адыгеи во время уроков обрушилась крыша

Адыгея

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В результате порывов ветра у здания средней школы в ст. Абадзехской Майкопского района Адыгеи обрушилась крыша

Происшествие случилось около 13 часов, когда в школе проходили уроки. Порывы ветра, по данным МЧС, достигали 18 метров в секунду. Как сообщили в районной администрации, в результате обрушения никто не пострадал. Разрушено около 500 кв. метров кровли. 

По словам министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева, средства на восстановления крыши будут выделены из резервного фонда по решению главы республики. Завершить работы планируется в течение весенних каникул.

Абадзехская школа № 3 была построена в 1970 году. Сегодня в школе обучаются 430 человек.

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