В Тамани ветром сорвало крышу школы, эвакуировали почти 600 человек

Краснодарский край

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Сильный ветер днем 26 февраля сорвал кровлю школы в поселке Тамань на Кубани

«В 14:44 поступило сообщение, что на улице Некрасова в Тамани порывом ветра сорвало кровлю со школы на площади около 450 кв. метров. Общая площадь кровли школы — 900 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Учебный процесс в школе прервали, из здания эвакуировали 580 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести проверку по факту случившегося.

«Необходимо подробно разобраться, почему такое вообще стало возможным. Крышу здания отремонтировали в 2018 году. Почему в проекте не были учтены особенности района с преобладающими там ветрами и не была должным образом рассчитана ветровая нагрузка на крышу», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В пресс-службе администрации Темрюкского района уточнили агентству ТАСС, что ремонт крыши проводила подрядная организация из Екатеринбурга. Гарантия по договору составляет пять лет, власти уже связались с подрядчиком по факту случившегося.

Как писали Юга.ру, в районе Крымского моста, около которого находится Тамань, из-за сильного ветра до 25 м/с объявили экстренное предупреждение.

Происшествия Тамань Темрюкский район Школа

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