В Краснодаре на соблюдение масочного режима проверили 3,8 тыс. трамваев, троллейбусов и автобусов

Напомним, в конце мая жителей Краснодара предупредили, что пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта. В августе власти города заявили , что усилят проверки средств индивидуальной защиты.

Сотрудники администрации города с полицейскими трижды в день проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В Краснодаре проверили уже около 3,8 тыс. трамваев, троллейбусов и автобусов. Также полицейские составили 15 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) на водителей, которые были без масок.

«В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте проводят трижды в день. Водителей, кондукторов и пассажиров информируют о необходимости надевать средства индивидуальной защиты», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, во всех салонах общественного транспорта — как муниципального, так и коммерческого — при необходимости пассажирам предоставят средства индивидуальной защиты. В мэрии добавили, что все трамваи, троллейбусы и автобусы обеспечили масками и средствами для дезинфекции.