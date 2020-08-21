Власти Краснодара предупредили, что усилят проверки масок в транспорте
В администрации Краснодара рассказали, что в августе будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте
Напомним, масочный режим в Краснодарском крае действует с 30 авпреля. Он в том числе обязывает людей надевать маски в трамваях, троллейбусах и автобусах. В конце мая жителей Краснодара предупредили, что пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта.
В общественном транспорте сотрудники городского департамента транспорта и дорожного хозяйства продолжают проверять маски у пассажиров. В августе рейды прошли в 865 машинах, специалисты проконтролировали более 9 тыс. человек. Материалы дел на всех нарушителей направили в Роспотребнадзор. Перевозчикам за несоблюдение режима грозит до 300 тыс. рублей. В случае повторных нарушений деятельность их предприятий могут приостановить, уточнили 20 августа в пресс-службе администрации Краснодара.
«Контроль за соблюдением масочного режима в краевой столице усилен. Ежедневно на входе в муниципальный транспорт всех пассажиров будут проверять на наличие масок. Если пассажир забыл маску, он может обратиться к кондуктору или водителю с просьбой выдать средство индивидуальной защиты. Весь подвижной состав Краснодара оснащен достаточным запасом масок и санитайзеров», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Например, во время рейдов 19 августа сотрудники состравили три протокола по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ранее всем руководителям предприятий напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.
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