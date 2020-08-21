Власти Краснодара предупредили, что усилят проверки масок в транспорте

В администрации Краснодара рассказали, что в августе будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Напомним, масочный режим в Краснодарском крае действует с 30 авпреля. Он в том числе обязывает людей надевать маски в трамваях, троллейбусах и автобусах. В конце мая жителей Краснодара предупредили, что пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта.

В общественном транспорте сотрудники городского департамента транспорта и дорожного хозяйства продолжают проверять маски у пассажиров. В августе рейды прошли в 865 машинах, специалисты проконтролировали более 9 тыс. человек. Материалы дел на всех нарушителей направили в Роспотребнадзор. Перевозчикам за несоблюдение режима грозит до 300 тыс. рублей. В случае повторных нарушений деятельность их предприятий могут приостановить, уточнили 20 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

«Контроль за соблюдением масочного режима в краевой столице усилен. Ежедневно на входе в муниципальный транспорт всех пассажиров будут проверять на наличие масок. Если пассажир забыл маску, он может обратиться к кондуктору или водителю с просьбой выдать средство индивидуальной защиты. Весь подвижной состав Краснодара оснащен достаточным запасом масок и санитайзеров», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.