Детсад на улице Калинина в Краснодаре хотят ввести в эксплуатацию до конца 2020 года

Краснодарский край

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21 октября мэрия Краснодара отчиталась о том, как идет ход работ на территории одного из будущих детсадов

Работы в жилом массиве на улице Калинина, 350/12 стартовали в ноябре 2019 года. Сейчас объект готов на три четверти. Там завершили установку окон и монтаж кровли, строители ведут внутренние отделочные работы и благоустраивают территорию. Затем в помещениях детсада поставят мебель и оборудование, последним этапом будет процедура лицензирования.

«Ввести объект в эксплуатацию мы должны до конца этого года. Работы ведет надежный подрядчик, и нет никаких сомнений, что обязательства будут выполнены. Рассчитываем, что уже во втором квартале детсад примет детей», — прокомментировал мэр Евгений Первышов в своем телеграм-канале 21 октября.

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Глава краевого центра отметил, что детсад расположен на относительно небольшом земельном участке. По мнению мэра, это хорошее проектное решение, которое после сдачи можно будет сделать типовым для других ограниченных территорий города.

Напомним, двухэтажное здание рассчитано на 200 мест. Оно состоит из трех блоков, в них разместят восемь групповых ячеек (среди них две ясельные), музыкальный и спортивный залы, медпункт и пищеблок. Также в здании сделают лифт для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара. На площадке около детсада появтяся спортивная и игровые площадки и теневые навесы.

Как писали Юга.ру, в это же время в городе ведут строительство еще одного соцобъекта — нового корпуса школы № 46 на улице Гидростроителей. Планируется, что учиться в этом здании начнут с 1 сентября 2021 года. 

Детские сады Евгений Первышов Краснодар Строительство

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