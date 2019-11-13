На улице Калинина в Краснодаре начали строить детский сад
В Западном округе Краснодара стартовало строительство детского сада на 200 мест
Утром 13 ноября в соцсетях появились сообщения о том, что на улице Калинина, 350/2 (возле пересечения с улицей Брюсова) начались строительные работы. В публикациях говорилось, что жители окрестных домов не понимают, какой именно объект начали строить — паспорта у него не было. Также они были недовольны отсутствием ограждений на площадке.
В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что на Калинина, 350/2 возводят детский сад по нацпроекту «Демография». Мэр города Евгений Первышов поручил привести площадку в соответствие с требованиями безопасности и организации работ.
«Безусловно, детский сад здесь необходим. И начало его строительства — долгожданное событие для жителей микрорайона. Понятно, что работы нужно организовать и провести максимально оперативно, сроки сжатые — до конца 2020 года. Но при этом сама организация процесса должна быть по всем правилам. Это, прежде всего, безопасность работ. Сначала — ограждение, охрана, пункт помывки техники и место ее заезда на площадку — и тогда уже сами работы», — сказал мэр Краснодара.
Внутри «кубика» жилых домов возведут двухэтажное здание, обустроят территорию для прогулок и игр на свежем воздухе. По плану, в здании разместят десять групповых ячеек, пищеблок, медицинский кабинет, актовый и спортивный залы.
Строительство детсада займет около 13 месяцев. Ожидается, что воспитанников, в том числе и ясельного возраста, новый детский сад примет в 2021 году.
Как писали Юга.ру, 9 октября в Краснодаре начали строить новый детский сад на улице Гассия, 3 июля — в Новознаменском районе.
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