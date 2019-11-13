На улице Калинина в Краснодаре начали строить детский сад

Утром 13 ноября в соцсетях появились сообщения о том, что на улице Калинина, 350/2 (возле пересечения с улицей Брюсова) начались строительные работы. В публикациях говорилось, что жители окрестных домов не понимают, какой именно объект начали строить — паспорта у него не было. Также они были недовольны отсутствием ограждений на площадке.

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что на Калинина, 350/2 возводят детский сад по нацпроекту «Демография». Мэр города Евгений Первышов поручил привести площадку в соответствие с требованиями безопасности и организации работ.

«Безусловно, детский сад здесь необходим. И начало его строительства — долгожданное событие для жителей микрорайона. Понятно, что работы нужно организовать и провести максимально оперативно, сроки сжатые — до конца 2020 года. Но при этом сама организация процесса должна быть по всем правилам. Это, прежде всего, безопасность работ. Сначала — ограждение, охрана, пункт помывки техники и место ее заезда на площадку — и тогда уже сами работы», — сказал мэр Краснодара.