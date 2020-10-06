Новый корпус школы № 46 в Краснодаре собираются открыть в 2021 году

Краснодарский край

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В начале октября специалисты приступили к монолитным работам при строительстве школы в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре

Корпус на 400 учеников начальных классов начали возводить в марте на территории школы № 46 на улице Гидростроителей, 20. В новом блоке будет три этажа и технический подвал. С основным зданием его свяжет техническая галерея на втором этаже. Общая площадь корпуса — 7,3 тыс. кв. метров.

На первом этаже здания будут медблок, столовая на 200 мест, учебные кабинеты для первого класса, комната дневного отдыха и игровая. На втором этаже предполагается размещение кабинетов, группы продленного дня, спортивного и актового зала. На последнем этаже, помимо кабинетов, будут хореографический зал, помещения труда и роботехники и библиотека.

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На территории школы собираются сделать школьный стадион с зоной для прыжков, беговой дорожкой и полем для мини-футбола. Также на участке появятся площадки для баскетбола и волейбола.

Сейчас строители приступили к монолитным работам. Ход работ 6 октября прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов:

«У подрядчика большой багаж возведения социальных объектов на территории Краснодара — в Центральном округе мы завершили строительство корпуса на территории 92-й школы, готовим к сдаче. Безусловно, каждый объект — ключевой».

Планируется, что новый корпус сможет принимать учеников с 1 сентября 2021 года.

Инфраструктура Краснодар Строительство Школа

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