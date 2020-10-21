На расчистку Краснодарского водохранилища до 2025 года направят 3,8 млрд рублей
Специалисты займутся улучшением технического состояния чаши Краснодарского водохранилища, 87% которого находится на территории Адыгеи
На водохранилище предусмотрены эксплуатационные и противопаводковые мероприятия до 2025 года, на это потратят около 3 млрд 827 млн 800 тыс. рублей.
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По информации директора филиала Краснодарского водохранилища ФГБВУ «Центррегионводхоз» Игоря Бадалова, в 2020 году на территории Адыгеи выполнят ряд текущих и капитальных ремонтов на 169,8 млн рублей. В 2021 году запланирована расчистка свыше 100 га участков водохранилища на сумму около 158 млн рублей, в 2022-2025 годах специалисты проведут 43 различных мероприятия на сумму свыше 3,5 млрд рублей.
«Вся эта работа позволит углубить чашу бассейна, снизить интенсивность ее зарастания, сократить образование иловых наносов, улучшить качество воды», — рассказал Игорь Бадалов 20 октября на заседании в Доме правительства Адыгеи.
Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул значимую роль водохранилища в хозяйственной деятельности Адыгеи и Краснодарского края для минимизации угрозы паводков, обеспечения водой рисоводческих и рыбоводческих хозяйств, оросительных систем, а также коммунальное и промышленное водоснабжение.
Обсуждался и сложившийся дефицит воды в Краснодарском водохранилище, вызванный длительной засухой и снижением объема снежных запасов в горах. Как сообщил врио директора ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» Александр Тонконог, в республике растет спрос на орошаемые площади под выращивание риса, при этом нехватка воды сдерживает развитие данного направления.
Было отмечено, что в августе 2020 уровень воды в Краснодарском водохранилище уровень воды опустился до 25,83 метра — до значений уровня «мертвого моря» (нормальный уровень — 32,75 метра).
Глава республики поручил минсельхозу Адыгеи усилить взаимодействие с дирекцией филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз» в вопросах обеспечения деятельности хозяйств по разведению рыбы и рисоводческих сельхозпредприятий. Также по итогам совещания профильным ведомствам дали поручения по совместной работе в проведении научных исследований, обеспечении защиты от паводков, участии в реализации национальных проектов в сфере водопользования.
21 октября Юга.ру опубликовали статью с ответами на впросы о том, чем грозит низкий уровень воды, может ли водохранилище пересохнуть и полностью исчезнуть, угрожает ли Кубанское море городу Краснодару.
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