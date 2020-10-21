На расчистку Краснодарского водохранилища до 2025 года направят 3,8 млрд рублей

На водохранилище предусмотрены эксплуатационные и противопаводковые мероприятия до 2025 года, на это потратят около 3 млрд 827 млн 800 тыс. рублей.

По информации директора филиала Краснодарского водохранилища ФГБВУ «Центррегионводхоз» Игоря Бадалова, в 2020 году на территории Адыгеи выполнят ряд текущих и капитальных ремонтов на 169,8 млн рублей. В 2021 году запланирована расчистка свыше 100 га участков водохранилища на сумму около 158 млн рублей, в 2022-2025 годах специалисты проведут 43 различных мероприятия на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

«Вся эта работа позволит углубить чашу бассейна, снизить интенсивность ее зарастания, сократить образование иловых наносов, улучшить качество воды», — рассказал Игорь Бадалов 20 октября на заседании в Доме правительства Адыгеи.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул значимую роль водохранилища в хозяйственной деятельности Адыгеи и Краснодарского края для минимизации угрозы паводков, обеспечения водой рисоводческих и рыбоводческих хозяйств, оросительных систем, а также коммунальное и промышленное водоснабжение.