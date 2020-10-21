Директриса школы в Новороссийске извинилась за слова об учителях, которых отчитала за несоблюдение масочного режима

Краснодарский край

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20 октября директриса новороссийской школы № 22 прокомментировала свою аудиозапись, в которой ругала коллег после проверки на соблюдение мер защиты от коронавируса

«Блокнот Новороссийск» опубликовал 19 октября голосовую запись, которая, предположительно, сделана директором школы № 22 Юлией Аймалитдиновой. В аудио женщина отчитывает сотрудников учреждения за то, что они ходят по школе без масок и не прошли проверку:

«Значит так, если будет штраф, мы разделим этот штраф на всех, к кому Варвара Сергеевна приводила сейчас проверку. Я вас предупреждала, говорила, ругалась с вами. Вы все равно подвели! Вы подвели школу!».

В записи женщина добавила, что «следующая пойдет прокуратура с Роспотребнадзором»:

«И не дай Господь, кто-нибудь из вас не будет находиться [в маске]. И не дай Господь, вы не включите рециркулятор согласно графику, я приеду, коллеги, я не знаю, что буду делать. Но я вас лично буду рвать тогда. Но я вам школу подвести не дам!».

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Запись распространилась в соцсетях. Вечером 20 октября директор школы записала и опубликовала видео с извинениями. Пресс-служба администрации Новороссийска предоставила запись порталу Юга.ру. В ней директриса объяснила, что перед уходом в отпуск ознакомила своих коллег с приказом по режиму работы школы и довела «необходимые инструкции»:

«Однако во время проверки был выявлен ряд нарушений. Эмоции, вызванные этими нарушениями, и стали причиной моего выступления в чате педагогов».

Аймалитдинова признала, что поступила некорректно:

«Как должностное лицо, должна, конечно, была их сдержать. Поэтому приношу извинения всему своему коллективу».

Извинения Новороссийск Социальные сети Школа

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