Директриса школы в Новороссийске извинилась за слова об учителях, которых отчитала за несоблюдение масочного режима
20 октября директриса новороссийской школы № 22 прокомментировала свою аудиозапись, в которой ругала коллег после проверки на соблюдение мер защиты от коронавируса
«Блокнот Новороссийск» опубликовал 19 октября голосовую запись, которая, предположительно, сделана директором школы № 22 Юлией Аймалитдиновой. В аудио женщина отчитывает сотрудников учреждения за то, что они ходят по школе без масок и не прошли проверку:
«Значит так, если будет штраф, мы разделим этот штраф на всех, к кому Варвара Сергеевна приводила сейчас проверку. Я вас предупреждала, говорила, ругалась с вами. Вы все равно подвели! Вы подвели школу!».
В записи женщина добавила, что «следующая пойдет прокуратура с Роспотребнадзором»:
«И не дай Господь, кто-нибудь из вас не будет находиться [в маске]. И не дай Господь, вы не включите рециркулятор согласно графику, я приеду, коллеги, я не знаю, что буду делать. Но я вас лично буду рвать тогда. Но я вам школу подвести не дам!».
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Запись распространилась в соцсетях. Вечером 20 октября директор школы записала и опубликовала видео с извинениями. Пресс-служба администрации Новороссийска предоставила запись порталу Юга.ру. В ней директриса объяснила, что перед уходом в отпуск ознакомила своих коллег с приказом по режиму работы школы и довела «необходимые инструкции»:
«Однако во время проверки был выявлен ряд нарушений. Эмоции, вызванные этими нарушениями, и стали причиной моего выступления в чате педагогов».
Аймалитдинова признала, что поступила некорректно:
«Как должностное лицо, должна, конечно, была их сдержать. Поэтому приношу извинения всему своему коллективу».
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