Директриса школы в Новороссийске извинилась за слова об учителях, которых отчитала за несоблюдение масочного режима

20 октября директриса новороссийской школы № 22 прокомментировала свою аудиозапись, в которой ругала коллег после проверки на соблюдение мер защиты от коронавируса

«Блокнот Новороссийск» опубликовал 19 октября голосовую запись, которая, предположительно, сделана директором школы № 22 Юлией Аймалитдиновой. В аудио женщина отчитывает сотрудников учреждения за то, что они ходят по школе без масок и не прошли проверку:

«Значит так, если будет штраф, мы разделим этот штраф на всех, к кому Варвара Сергеевна приводила сейчас проверку. Я вас предупреждала, говорила, ругалась с вами. Вы все равно подвели! Вы подвели школу!».

В записи женщина добавила, что «следующая пойдет прокуратура с Роспотребнадзором»: