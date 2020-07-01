В Краснодаре иномарка врезалась в забор, который разлетелся и задел пешехода. За ночь на этом месте установили новый забор

В Краснодаре 30 июня в результате ДТП автомобиль снес металлический забор, но на следующий день на этом месте уже установили новое ограждение

В Краснодаре днем 30 июня на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской произошло ДТП. 23-летняя водитель автомобиля Opel и 30-летний водитель Mazda двигались навстречу друг другу по улице 40 лет Победы.

Мужчина для разворота повернул налево, на улицу Московскую, хотя на том участке дороги это запрещено, а девушка проехала на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение автомобилей, Opel врезался в металлический забор, установленный на тротуаре.

На записи камер видеонаблюдения, которые попали в соцсети и СМИ, видно, как от удара автомобиля забор разлетается на части. Они летят в проходящую мимо девушку и почти сбивают ее с ног.

Как рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в результате ДТП пешеходы не пострадали. А водителям и пассажирам медики оказали помощь на месте. В отношении обоих водителей полиция проводит административное расследование.

На следующий день журналист портала Юга.ру побывал на месте аварии. Выяснилось, что за ночь на месте снесенного забора уже установили новый.

Напомним, на совещании 22 июня мэр Краснодара Евгений Первышов признался, что в администрацию города поступает много замечаний от граждан по поводу заборных ограждений, которые «в избытке» устанавливаются при ремонте дорог. Он поручил замглаве Артему Доронину проработать этот вопрос с инспекторами ГИБДД.

«Конечно, есть обязательные требования, которые мы исполняем, но, наверное, не везде необходимы именно такие заборы», — заявил Первышов. Доронин, в свою очередь, заверил, что теперь такие ограждения будут устанавливаться только вблизи общеобразовательных учреждений и на нерегулируемых перекрестках.

«Ранее в ГОСТе не было таких изменений. В этом году произошли корректировки, поэтому мы будем избирательно подходить к установке таких ограждений», — заявил Доронин.

Напомним, ранее городские власти разъясняли, что такие заборы устанавливаются по требованию органов ГИБДД — установка конструкций должна проводиться при ремонте дорог общего пользования.