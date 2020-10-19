Еще 102 человека заразились коронавирусом на Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 19 октября зарегистрировали 15 тыс. 909 носителей COVID-19

В России к 19 октября выявили 1 млн 415 тыс. 316 новых случаев коронавируса (+15 тыс. 982 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели за все время наблюдения 1 млн 75 тыс. 904 человека (+5 тыс. 328 за сутки), скончались 24 тыс. 366 человек (+179), пишет RT.

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В Краснодарском крае с начала пандемии, по официальным данным, зарегистрировали 15 тыс. 909 случаев инфицирования (+102 за минувшие сутки), в том числе COVID-19 нашли у 1 тыс. 384 детей. Выздоровели 11 тыс. 133 больных (+16), 353 пациента спасти не удалось (+5).

19 октября краевой оперштаб опубликовал список районов, в которых зафиксировали новые случаи заражения:

  • 40 — в Краснодаре;
  • 11 — в Сочи;
  • 10 — в Лабинском районе;
  • 7 — в Туапсинском районе;
  • по 5 — в Геленджике и Выселковском районе;
  • 3 — в Новороссийске;
  • по 2 — в Горячем Ключе, Белореченском, Ейском, Курганинском, Щербиновском и Павловском районах;
  • по 1 — в Анапе, Абинском, Апшеронском, Староминском, Отрадненском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском и Крыловском районах.

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Коронавирус Краснодар Лабинский район Сочи

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