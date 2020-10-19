Еще 102 человека заразились коронавирусом на Кубани

Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 27 пациентов, еще двое — на ЭКМО, сообщили в минздраве региона.

В Краснодарском крае с начала пандемии, по официальным данным, зарегистрировали 15 тыс. 909 случаев инфицирования (+102 за минувшие сутки) , в том числе COVID-19 нашли у 1 тыс. 384 детей. Выздоровели 11 тыс. 133 больных (+16), 353 пациента спасти не удалось (+5).

В России к 19 октября выявили 1 млн 415 тыс. 316 новых случаев коронавируса (+15 тыс. 982 за последние сутки), сообщил федеральный оперштаб. Выздоровели за все время наблюдения 1 млн 75 тыс. 904 человека (+5 тыс. 328 за сутки), скончались 24 тыс. 366 человек (+179), пишет RT .

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