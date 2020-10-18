В ковид-госпиталях Кубани за сутки скончались пять пациентов

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 18 октября число летальных случаев среди больных коронавирусом достигло 348

Напомним, за прошлые сутки на Кубани зарегистрировали 106 новых носителей вируса COVID-19, а 5 пациентов скончались. В краевом оперштабе рассказали подробности об этих лекальных исходах. 

В краснодарской краевой больнице № 1 умерла 57-летняя жительница Белореченского района. Ее госпитализировали с острыми симптомами, тест подтвердил коронавирус. У больной развилась внебольничная двусторонняя пневмония, тогда ее подключили к аппарату ИВЛ. 

Также в Краснодаре скончалась 43-летняя жительница Усть-Лабинского района. Ее доставили в специализированную клиническую инфекционную больницу. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, подтвердился COVID-19. Несколько дней женщина находилась на ИВЛ.

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В центральной районной больнице Усть-Лабинска умер 51-летний житель Выселковского района с коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. Он также был находился на искусственной вентиляции легких.

В Лабинскую ЦРБ госпитализировали 81-летнюю жительницу Лабинска в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Спасти ее не удалось.

Еще один тяжелый больной, 84-летний житель Новороссийска, поступил в городскую инфекционную больницу № 3. У него выявили внебольничную двустороннюю пневмонию и подключили к ИВЛ. Анализ выявил коронавирус.

По данным оперштаба, все умершие имели разные сопутствующие патологии, среди которых сахарный диабет, гипертония и заболевания сердца.

С начала пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 348 умерших с коронавирусом. За все время в России скончались 24 тыс. 187 человек с COVID-19, уточнил RT.

Белореченский район Выселковский район Коронавирус Краснодар Лабинский район Медицина Новороссийск Усть-Лабинский район

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