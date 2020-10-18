В ковид-госпиталях Кубани за сутки скончались пять пациентов

В Краснодарском крае к 18 октября число летальных случаев среди больных коронавирусом достигло 348

Напомним, за прошлые сутки на Кубани зарегистрировали 106 новых носителей вируса COVID-19, а 5 пациентов скончались. В краевом оперштабе рассказали подробности об этих лекальных исходах.

В краснодарской краевой больнице № 1 умерла 57-летняя жительница Белореченского района . Ее госпитализировали с острыми симптомами, тест подтвердил коронавирус. У больной развилась внебольничная двусторонняя пневмония, тогда ее подключили к аппарату ИВЛ.