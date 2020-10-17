Пропавшую девочку из Адыгеи нашли в Краснодаре у знакомых
Следственный комитет Адыгеи 17 октября сообщил, что пропавшую месяц назад 17-летнюю девочку нашли
Напомним, 17-летнюю девушку последний раз видели 18 сентября в 8:00, когда она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея и не вернулась. В октябре на поиски пропавшей девочки в регионе вышли 300 человек.
По факту безвестного исчезновения девочки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 14 октября ее объявили в федеральный розыск.
Вечером 16 октября подростка нашли в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. Следователи установили, что девушка по собственному желанию все это время была в гостях у своих знакомых. Против нее никаких противоправный действий не совершали.
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