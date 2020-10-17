Пропавшую девочку из Адыгеи нашли в Краснодаре у знакомых

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Следственный комитет Адыгеи 17 октября сообщил, что пропавшую месяц назад 17-летнюю девочку нашли

Напомним, 17-летнюю девушку последний раз видели 18 сентября в 8:00, когда она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея и не вернулась. В октябре на поиски пропавшей девочки в регионе вышли 300 человек.

По факту безвестного исчезновения девочки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 14 октября ее объявили в федеральный розыск.

Вечером 16 октября подростка нашли в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. Следователи установили, что девушка по собственному желанию все это время была в гостях у своих знакомых. Против нее никаких противоправный действий не совершали.

Краснодар Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пропавшую девочку из Адыгеи нашли в Краснодаре у знакомых
Более 170 км дорог хотят построить и реконструировать на Кубани до 2025 года
В Краснодарском крае умерли четыре пациента с коронавирусом
Оперштаб Кубани сообщил о 102 новых случаях заражения COVID-19 в регионе
Парк в Молодежном микрорайоне Краснодара начнут благоустраивать в 2021 году
На Кубани в выходные сначала будет тепло, а потом дождливо

Лента новостей

«Активно ревели, дрались и гонялись за самками»

В Сочи сосчитали благородных оленей

Статьи

Килька в томате и широком кулинарном смысле

Три блюда с рецептами

Статьи

Куда пойти в Краснодаре этой осенью

Аукцион современного искусства, концерты, выставки и другие события

Реклама на портале