Пропавшую девочку из Адыгеи нашли в Краснодаре у знакомых

Напомним, 17-летнюю девушку последний раз видели 18 сентября в 8:00, когда она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея и не вернулась. В октябре на поиски пропавшей девочки в регионе вышли 300 человек.

По факту безвестного исчезновения девочки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). 14 октября ее объявили в федеральный розыск.

Вечером 16 октября подростка нашли в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. Следователи установили, что девушка по собственному желанию все это время была в гостях у своих знакомых. Против нее никаких противоправный действий не совершали.