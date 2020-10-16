В КТТУ рассказали, почему в трамваи можно входить через все двери

Напомним, накануне стало известно, что с 16 октября в краснодарских автобусах и троллейбусах ужесточат контроль за соблюдением масочного режима, который действует в регионе с 30 апреля. Пассажиров в межпиковые часы (с 10:00 до 15:00) будут запускать и выпускать только через вторые двери, внутри транспорта они обязаны находиться в масках. При этом в КТТУ подчеркнули, что на проезд в трамваях это нововведение пока не распространяется.

Однако 16 октября в краснодарских пабликах заявили, что меры не работают: на улице Коммунаров в 11:00 людей в трамваи пускали через все двери. Через некоторое время в пресс-службе мэрии еще раз напомнили, что новые правила касаются только автобусов и троллейбусов.

Портал Юга.ру уточнил у пресс-службы КТТУ, почему ограничения не касаются трамваев.

«Это экспериментальные меры по контролю за масочным режимом. Трамваев они не коснулись, потому что на трамваях пассажиропоток более плотный. Чтобы не создавать трудностей, эксперимент проходит на автобусах и троллейбусах», — ответили в КТТУ.