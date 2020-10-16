В КТТУ рассказали, почему в трамваи можно входить через все двери

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении 16 октября порталу Юга.ру рассказали о масочном режиме в трамваях

Напомним, накануне стало известно, что с 16 октября в краснодарских автобусах и троллейбусах ужесточат контроль за соблюдением масочного режима, который действует в регионе с 30 апреля. Пассажиров в межпиковые часы (с 10:00 до 15:00) будут запускать и выпускать только через вторые двери, внутри транспорта они обязаны находиться в масках. При этом в КТТУ подчеркнули, что на проезд в трамваях это нововведение пока не распространяется.

Однако 16 октября в краснодарских пабликах заявили, что меры не работают: на улице Коммунаров в 11:00 людей в трамваи пускали через все двери. Через некоторое время в пресс-службе мэрии еще раз напомнили, что новые правила касаются только автобусов и троллейбусов.

Портал Юга.ру уточнил у пресс-службы КТТУ, почему ограничения не касаются трамваев.

«Это экспериментальные меры по контролю за масочным режимом. Трамваев они не коснулись, потому что на трамваях пассажиропоток более плотный. Чтобы не создавать трудностей, эксперимент проходит на автобусах и троллейбусах», — ответили в КТТУ.

Коронавирус Краснодар КТТУ Трамвай

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В КТТУ рассказали, почему в трамваи можно входить через все двери
«Без реальной необходимости никто бы на такие меры не пошел». Первышов прокомментировал ужесточение масочного режима
В Адыгее от коронавируса умерли два человека
В Горячем Ключе будут судить мужчину, который насиловал падчерицу
В кубанских судах снова ввели ограничения из-за COVID-19
Власти Краснодара не знают, что за темные массы с запахом фекалий текут по реке Кубани и откуда они берутся

Лента новостей

«Активно ревели, дрались и гонялись за самками»

В Сочи сосчитали благородных оленей

Статьи

Килька в томате и широком кулинарном смысле

Три блюда с рецептами

Статьи

Куда пойти в Краснодаре этой осенью

Аукцион современного искусства, концерты, выставки и другие события

Реклама на портале