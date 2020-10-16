На трассе в Адыгее образовалась пробка из-за столкновения грузовиков

Адыгея

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В Теучежском районе Адыгеи 16 октября из-за ДТП с участием грузовиков образовалась многокилометровая пробка

В пресс-службе МВД по Адыгее сообщили, что столкновение двух грузовых машин  произошло около 9:20 часов на 20-м км дороги Энем — Бжедугхабль.

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По предварительным данным, 34-летний житель Ростовской области, управляя грузовиком MAN, врезался в припаркованный на обочине другой грузовик такой же марки, за рулем которого был житель Краснодарского края.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Движение на том участке трассы было затруднено, но проезд не перекрывался, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Сотрудники следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» займутся установлением причин и условий, способствовавших ДТП.

Ранее Юга.ру писали, что 15 октября в Адыгее произошло две автомобильных аварии, в которых погибли два человека.

ДТП Пробки

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