На трассе в Адыгее образовалась пробка из-за столкновения грузовиков

В Теучежском районе Адыгеи 16 октября из-за ДТП с участием грузовиков образовалась многокилометровая пробка

В пресс-службе МВД по Адыгее сообщили, что столкновение двух грузовых машин произошло около 9:20 часов на 20-м км дороги Энем — Бжедугхабль.

По предварительным данным, 34-летний житель Ростовской области, управляя грузовиком MAN, врезался в припаркованный на обочине другой грузовик такой же марки, за рулем которого был житель Краснодарского края.

В результате ДТП пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Движение на том участке трассы было затруднено, но проезд не перекрывался, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.