На трассе в Адыгее образовалась пробка из-за столкновения грузовиков
В Теучежском районе Адыгеи 16 октября из-за ДТП с участием грузовиков образовалась многокилометровая пробка
В пресс-службе МВД по Адыгее сообщили, что столкновение двух грузовых машин произошло около 9:20 часов на 20-м км дороги Энем — Бжедугхабль.
По предварительным данным, 34-летний житель Ростовской области, управляя грузовиком MAN, врезался в припаркованный на обочине другой грузовик такой же марки, за рулем которого был житель Краснодарского края.
В результате ДТП пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Движение на том участке трассы было затруднено, но проезд не перекрывался, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Сотрудники следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» займутся установлением причин и условий, способствовавших ДТП.
Ранее Юга.ру писали, что 15 октября в Адыгее произошло две автомобильных аварии, в которых погибли два человека.
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